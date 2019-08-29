بالصور .. رئيس جامعة عين شمس في جولة تفقدية بالجامعة استعدادًا للعام الدراسي الجديد

قام السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بإجراء جولة تفقدية على مستوى موسع ، وذلك داخل الحرم الرئيسي للجامعة ، حيث قد قام بزيارة عدة أماكن بالجامعة مثل : إدارة الوقت والمخازن ، وإدارة الحركة ، والنقل ومشاتل ، بالإضافة إلى زيارة حدائق الجامعة.

جولة رئيس الجامعة التفقدية في الحرم الجامعي

كما قد قام السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بعمل جولة تفقدية وذلك لكل من المنظومة الأمنية ، وكذلك مكاتب الأمن الإداري ، بالإضافة إلى تفقد مختلف بوابات الحرم الرئيسي ، وأسوار الجامعة ، ومختلف مداخل وخارج جامعة عين شمس.

كما قد قام الأستاذ الدكتور محمود المتيني بتوجيه تعليماته بشأن سرعة تنفيذ مجموعة من الملاحظات المختلفة ، والتي تضمن استمرار تقديم أفضل خدمة لعملاء الجامعة سواء من هم على المستوى الخارجي أو على المستوى الداخلي ، وجاء ذلك في إطار استعدادات الجامعة من أجل استقبال العام الجامعي الجديد والذي من المخطط أن يبدأ في العشرينيات من شهر سبتمبر القادم.

وعلى الجانب الآخر قام أيضًا السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بعمل جولة أيضًا داخل الحرم الرئيسي للجامعة حيث قد قام بتفقد عدة أماكن خلال تلك الجولة ، مثل مبنى الأمناء المساعدين ، والذي يحتوى على مجمع الخدمات وكذلك المركز الإعلامي للجامعة ، بالإضافة إلى إدارة صندوق الزمالة ، وزيارة وحدة الضرائب ، وكذلك وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، كما قد قام سيادته بزيارة مكاتب الأمناء المساعدين ومشروع البوابة الإلكترونية ، والجامعة الأهلية للتعلم الإلكتروني.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الجولة التفقدية قد جاءت برفقة السادة الأمناء المساعدين ومجموعة من الإداريين العاملين بالجامعة ، وأثناء الجولة التفقدية التي قام بها رئيس جامعة شمس قام سيادته بالإطلاع على طبيعة الخدمات التي تقدمها الجامعة عن طريق مختلف الجهات ، وتعرف سيادته على مدى كفاءة الخدمات المقدمة ، كما قد أكد على أهمية وضروروة الحرص على تقديم أفضل مستويات الخدمة في مختلف القطاعات الموجودة بجامعة عين شمس.

صور من جولة رئيس جامعة عين شمس بالحرم الجامعي