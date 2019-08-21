بالصور .. طلاب عين شمس في جولة بمركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية

قام وفد طلابي من جامعة عين شمس بعمل زيارة إلى جهاز العمل النفسي التابع إلى القوات المسلحة بشكل خاص “مركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية ” ، وقد أتى ذلك تحت رعايةالسيد الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، بالإضافة إلى إشراف مجموعة من قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

طلاب عين شمس في مركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية

ومن الجدير بالذكر أن هذا الوفد الطلابي القادم من جامعة عين شمس ، قد رافقه السيد العقيد مصطفى عبد الله حمدى مدير إدارة التربية العسكرية في جامعة عين شمس ، حيث قد قام باستقبالهم السيد العميد محمد محمود عطية مدير مركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية .

كما تجدر الإشارة إلى أن تلك الزيارة التي قد قام بها طلاب جامعة عين شمس ، قد جاءت في إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالعمل على الإرتقاء بمستوي الوعي الخاص بطلاب وطالبات الجامعة ، بالإضافة إلى العمل على رفع وتنمية روح الولاء والإنتماء لدي شباب الجامعات.

كما قد نتج عن زيارة طلاب جامعة عين شمس مركز التنمية البشرية والعلوم السولكية تعريف الطلاب والطالبات بالعديد من أهداف و إمكانيات المركز المختلفة ، بالإضافة إلى ما يقوم به المركز من دور كبير وفعال في تدريب الطلاب على كيفية التعامل مع المواقف الطارئة ، بما يعزز من سماته الشخصية و مهاراته المختلفة.

صور من زيارة طلاب عين شمس لمركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية