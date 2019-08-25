بالصور … طلاب عين شمس في زيارة لمصنع 200 الحربي

قام وفد من طلاب وطالبات جامعة عين شمس بزيارة مصنع 200 الحربي ، وقد كان ذلك برفقة السيد العقيد مصطفى عبد الله حمدى مدير إدارة التربية العسكرية في جامعة عين شمس ، ويأتي ذلك في ظل رعاية وعناية السيد الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس.

طلاب عين شمس في زيارة لمصنع 200 الحربي

ومن الجدير بالذكر أن تلك الزيارة لمصنع 200 حربي كانت قد جاءت في ظل التعاون مع الأمانة العامة لوزارة الدفاع ، وكذلك قيادة قوات الدفاع الشعبي و العسكري ، وجاءت تلك الزيارة بهدف دعم روح الولاء وتنمية الاحساس بالإنتماء والوعي القومي لدى طلاب وطالبات الجامعات ، بالإضافة إلى العمل على تعريفهم بمختلف الخطط القومية الكبرى ، وكيفية القيام بتنفيذها ، ويرجع ذلك لكون الشباب بناة وعماد مستقبل الوطن و سواعده الحقيقية ، التي تعمل على بناءه وتطوره ورقيه.

وعلى الجانب الآخر يذكر أن الزيارة كانت قد شهدت تفاعل كبير بين الطلاب على مدى واسع وذلك مع مختلف المهندسين و الفنيين أثناء جولتهم داخل كافة ورش الصناعات الموجودة في مصنع 200 حربي ، كما قد قام الطلاب بالاستماع إلى محاضرة قد شهدت شرح تفصيلي لمختلف مخرجات المصنع ، بالإضافة إلى كيفية ونظام العمل به.

صور الطلاب في مصنع 200 حربي