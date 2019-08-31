بالصور .. معامل جامعة عين شمس تستقبل 500 طالب في تنسيق الدور الثاني بالثانوية العامة

يقوم كل من طلاب وطالبات الثانوية العامة ، والذين قد تمكنوا من النجاح في اختبارات الدور الثاني للثانوية العامة لعام 2019 ، باستمرار التسجيل الخاص بهم في مختلف معامل التنسيق الإلكتروني الموجودة داخل جامعة عين شمس.

معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل الطلاب

ومن الجدير بالذكر أنه قد قام أكثر من ٥٠٠ طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة الناجحين في اختبارات الدور الثاني بتسجيل مختلف رغباتهم من خلال ١٤ معمل حاسب آلي داخل الجامعة على مدار اليوم الأول ، ويذكر أنه من من المقرر أن يستمر طلاب وطالبات الدور الثاني للثانوية العامة في العمل على تسجيل مختلف رغباتهم حتى يوم الأربعاء الموافق ٤ من شهر سبتمبر القادم.

وعلى الجانب الآخر يجب ذكر أن جامعة عين شمس كانت قد قامت بتخصيص عدد ١٤ معمل حاسب آلي ، قد تم تزويد تلك المعامل بقاعات للاستراحة مجهزة على أفضل صورة ممكنة ، بالإضافة إلى وجود شاشات عرض من أجل العمل على تقديم الإرشادات ، التي يجب على الطالب أن يقوم بإتباعها خلال قيامه بإجراء عملية التنسيق ، وقد جاء ذلك منذ بداية المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني.

كما تجدر الإشارة إلى كون مختلف المعامل والإجراءات كانت قد جاءت تحت رعاية واهتمام السيد الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، وتحت رئاسة وقيادة السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب .

صور من عملية التنسيق لليوم الأول