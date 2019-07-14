 التخطي إلى المحتوى

بالفيديو.. شرح مفصل للتسجيل في تنسيق الثانوية العامة 2019 عبر شبكة الانترنت بكل سهولة

كتب Sara Aliفي آخر تحديث
بالفيديو.. شرح مفصل للتسجيل في تنسيق الثانوية العامة 2019 عبر شبكة الانترنت بكل سهولة
تنسيث الثانوية العامة 2019

هناك العديد من عمليات البحث الجارية في مصر عن نتيجة الثانوية العامة 2019 باسم الطالب، والتي يتم الإعلان عنها عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم وأيضا عبر بوابة الثانوية العامة للنتائج، وبعد ظهور النتائج يبدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن تنسيق الجامعات 2019 لمعرفة جميع الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب علمى رياضة وعلمي علوم وأدبي لكافة المحافظات، حتي يكون الطالب علي دراية كاملة بالكليات المناسبة له ولمجموعه وشعبته.

تنسيق الكليات 2019 المرحلة الاولي

تنطلق تنسيق المرحلة الاولي 2019 الثانوية العامة بعد استلام مكتب التنسيق المصري نتيجة الثانوية العامة، وسيكون تنسيق الجامعات 2019 على 3 مراحل تنطلق بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بـ 72 ساعة، حيث يتم الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري الموجود في شهادة الطالب أو  بطاقة رقم جلوسه، واختيار الرغبات وطبعها، ثم معرفة الكلية المرشح لها الطالب من خلال الدخول مرة أخرى على الموقع وطباعة بطاقة الترشيح.

 مزايا خدمة التقدم عن طريق شبكة الإنترنت

  • .التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق، كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.
  • · يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها مما يمنع أخطاء إدخال البيانات.
  • · تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات خلال فترة التنسيق الخاصة بمرحلته.
  • · تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.
  • · تضمن تحقيق العدالة والحيادية للطلاب، وتوزيع أمثل للقرب من محل السكن حيث تحقق ترشيح الطالب للكلية الأقرب التي يرغب في الالتحاق بها والأقرب لمحل سكنه مما يجنب الطالب التحويل بين الكليات أو الإقامة بعيدا عن أسرته.
  • تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق علي الإنترنت أو برسائل علي المحمول والبريد الإلكتروني.

مؤشرات تنسيق كلية الهندسة

ويمكنكم من خلال الجدول التالي التعرف على الكليات المتاحة لطلاب علمى رياضة “الشعبة الهندسية” كما أنه هناك جدول آخر يبين المعاهد المتاحة لطلاب الشعبة الهندسية الثانوية في مصر، وذلك في جميع الجامعات المصرية في مختلف المحافظات.

الجامعة الكلية / المعهد
القــاهـرة
  • كلية الهندسة
  • كلية التخطيط العمراني
  • كلية حاسبات ومعلومات
الإسكنـدرية
  • كلية الهندسة
  • كلية الفنون الجميلة (عمارة)
عين شمــس
  • كلية الهندسة
  • كلية حاسبات ومعلومات
أسيــوط
  • كلية الهندسة
  • كلية حاسبات ومعلومات
  • كلية فنون الجميلة ( عمارة )
طنــطا
  • كلية الهندسة
المنصــورة
  • كلية الهندسة
  • كلية حاسبات ومعلومات
  • كلية فنون الجميلة ( عمارة)
الزقازيـق
  • كلية الهندسة
  • كلية حاسبات ومعلومات
حلــوان
  • كلية الهندسة بحلوان
  • كلية هندسة المطرية
  • كلية التعليم الصناعى
  • كلية الفنون الجميلة بالزمالك (عمارة)
  • كلية حاسبات ومعلومات
المنــيا
  • كلية الهندسة
  • كلية الفنون الجميلة (عمارة)
  • كلية حاسبات ومعلومات
المنــوفية
  • كلية الهندسة بشبين الكوم
  • كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف
  • كلية حاسبات ومعلومات
قنـاة السويـس
  • كلية الهندسة بالاسماعيلية
  • كلية حاسبات ومعلومات بالإسماعلية
جنـوب الـوادي
  • كلية الهندسة بقنا
  • كلية حاسبات ومعلومات بالأقصر
بنهــا
  • كلية الهندسة بشبرا
  • كلية الهندسة ببنها
  • كلية حاسبات ومعلومات
الفيــوم
  • كلية الهندسة
  • كلية حاسبات ومعلومات
كفـر الشيـخ
  • كلية الهندسة
  • كلية حاسبات ومعلومات
بني سويف
  • كلية التعليم الصناعي
  • كلية  الهندسة
  • كلية حاسبات ومعلومات.
سوهاج
  • كلية التعليم الصناعي
  •  كلية الهندسة
بورسعيد
  • كلية الهندسة ببورسعيد
اسوان
  • كلية الهندسة بأسوان
  • كلية هندسة الطاقة بأسوان
السويس
  • كلية هندسة البترول والتعدين
  • كلية التعليم الصناعي
  • كلية حاسبات ومعلومات
  • كلية هندسة السويس .
دمياط
  • هندسة دمياط

المعاهد المتاحة لطلاب علمي رياضة

المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان (شعبة هندسة) المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان فرع مدينة 6 أكتوبر (شعبة هندسة) معهد اكتوبرالعالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر (شعبة الهندسة المعمارية)
المعهد العالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبر المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا– القاهرة الجديدة – التجمع الخامس
المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة
معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق مصر – الإسماعيلية المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس (شعبة تكنولوجيا الهندسة) معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة (شعبة علوم الحاسب)
معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الاول (شعبة علوم الحاسب) المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس (شعبة علوم الحاسب)
الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجياالإدارة بالمعادي (قسم علوم الحاسب) معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالمعادي – القاهرة (شعبة علوم الحاسب) معهد طيبه العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة (شعبة علوم الحاسب)
معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة (شعبة هندسة) التجمع الاول المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق (شعبة علوم الحاسب) معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة- المريوطية بالهرم (شعبة علوم الحاسب)
معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحه الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة (شعبة علوم الحاسب)
أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر (الأقسام الهندسية) معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بامبابة – الجيزة معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس الصحراوي (شعبة علوم الحاسب)
أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر (قسم علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات) معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان (شعبة علوم الحاسب)
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ المعهد العالى للادارة وتكنولوجيا المعلومــات بكفر الشيخ ( شعبة علوم حاسب ) معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية
الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة 6 أكتوبر شعبة هندسة الإعلام المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة. معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر.
معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام معهد الوادي العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور
المعهد العالى للهندسة بلبيس معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالسويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود- الاقصر
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا بالمحلة الكبرى الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الانتاج الحربى-مدينة السلام- القاهرة المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة معهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية
المعد العالى للهندسة الالكترونية ببلبيس المعهد العالى للهندسة بالمنيا معهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنط

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة علمي رياضة 2019

يمكنكم طلاب موقع “كلمة دوت أورج” معرفة تنسيق الثانوية العامة علمي رياضة عبر الرابط الرسمي لموقع بوابة الحكومة المصرية وزارة التربية والتعليمحيث أن البوابة المصرية تقوم بتقديم تنسيق الجامعات 2018 بالأرقام والدرجات لكافة الكليات والمعاهد العادية والمعتمدة في جميع أنحاء الجمهورية.

الحد الأدنى للقبول بكليات الطب 2019

من المتوقع أن الحد الأدني لكلية الطب بمحافظات كفر الشيخ والمنصورة وسوهاج وشبين الكوم بالمنوفية  سينتهي عند 405 درجة بنسبة 98.8%، و404.5 درجة لكليتى الطب بقنا والمنيا بنسبة 86.7%، و404 درجات لكليات الطب بأسوان والإسكندرية والفيوم وأسيوط وبنى سويف الزقازيق وطنطا بنسبة 98.5 %.وجاء الحد الأدنى للقبول بكليات الطب ببنها وحلوان والإسماعيلية جامعة قناة السويس وطب عين شمس وطب بورسعيد وطب القاهرة 403.5 درجة بنسبة 98.4%.

توقعات تنسيق كلية طب الأسنان 2019

توقف الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان عند 403 درجات بنسبة 98.3% بطب أسنان المنيا، كما توقف الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان بالقاهرة وعين شمس وجنوب الوادى والإسماعيلية جامعة قناة السويس، وطب أسنان طنطا وطب أسنان كفر الشيخ وطب أسنان المنصورة وطب الأسنان بجامعة بنى سويف وأسيوط والفيوم عند 403 درجات أيضاً بنسبة 98.3%، فيما ارتفع الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية ليتوقف عند 404.5 درجة بنسبة 98.6%.

توقعات تنسيق الطب البيطري 2019

جاء الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطرى عند 396 درجة بكلية الطب البيطرى، وذلك في جامعتي المنيا والمنصورة بنسبة 96.6%، فيما جاء الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البيطرى بالمنوفية 396.5 بنسبة 96.7%.

التنسيق المحتمل لكلية الآداب 2019

وجاء الحد الأدنى لكليات الآداب 279 درجة بكلية انتساب موجه جامعة كفر الشيخ بنسبة 72.4%، كلية البنات الآداب عين شمس 323 بنسبة 78.8%، والآداب بجامعة أسيوط 302 بنسبة 73.6%، وكلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس 309 بنسبة 75.4%، وآداب الزقازيق 327 بنسبة 79.7%، وآداب انتساب موجه القاهرة 325.5 بنسبة 79.4%، وآداب شبين الكوم جامعة المنوفية 325 بنسبة 79.3%، وآداب الفيوم 325 بنسبة 79.3 %، وآداب انتساب موجه عين شمس 324 بنسبة 79 %، وآداب المنصورة 317 بنسبة 77.3%، وآداب كفر الشيخ 308.5 بنسبة 75.4%، وآداب طنطا 316.5 بنسبة 77.1 %، وآداب العريش 301 بنسبة 73.4%، وآداب أسوان 304.5 بنسبة 74.2%، وآداب بنى سويف 306 بنسبة 74.6 %

مؤشر تنسيق كليبة التجارة

وجاء الحد الأدنى لكليات التجارة بتجارة سوهاج 279.5 بنسبة 68.2%، وتجارة انتساب موجه جامعة القاهرة 323 بنسبة 78.8%، وتجارة انتساب موجه عين شمس 318.5 بنسبة 77.7%، وتجارة الإسماعيليه جامعة قناة السويس 318 بنسبة 77.6%، وتجارة بنها 318 77.6%، وتجارة بنى سويف317 بنسبة 77.3%، وتجارة انتساب موجه حلوان 314 بنسبة 76.6%، وتجارة كفر الشيخ 310.5 بنسبة 75.3%، وتجارة انتساب موجه المنصورة 304 بنسبة 74.1%، وتجارة طنطا 292 بنسبة 71.2%، وتجارة أسيوط 284 بنسبة 69.3%، وكلية التجارة جامعة العريش 287.5 بنسبة 70.1%، وتجارة دمنهور 299.5 بنسبة 73%، وكلية تجارة جامعة أسوان 292.5 بنسبة 71.3 %.

التنسيق المحتمل لكلية الحقوق 2019

وتوقف الحد الأدنى لكليات الحقوق عند حقوق الإسكندرية وحقوق حلوان “انتساب موجه” بمجموع درجات 279.5 بنسبة 68.1%، وحقوق سوهاج 318 77.6 %، وحقوق القاهرة 304 74.1%، وحقوق عين شمس 302.5 بنسبة 73.8%، وحقوق حلوان 293 بنسبة 71.5%، وحقوق انتساب موجه جامعة القاهرة 285.5 بنسبة 69.6 %، حقوق انتساب موجه عين شمس 284.5 بنسبة 69.4 %، وحقوق بنها 283 بنسبة 69 %، وحقوق بنى سويف 282.5 بنسبة 68.9 %.

التنسيق المحتمل لكلية السياحة والفنادق 2019

جاء الحد الأدنى لكلية السياحة والفنادق بالمنيل التابعة لجامعة حلوان 322 بنسبة 78.5%، برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان 315.5 بنسبة 76.9 %.

سوف يهمك:

عن الكاتب

Sara Ali

سارة على، مهندسة بحب الكتابه وتتبع المقالات بحب معرفة الاخبار وتحليها

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.