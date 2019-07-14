بالفيديو.. شرح مفصل للتسجيل في تنسيق الثانوية العامة 2019 عبر شبكة الانترنت بكل سهولة

هناك العديد من عمليات البحث الجارية في مصر عن نتيجة الثانوية العامة 2019 باسم الطالب، والتي يتم الإعلان عنها عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم وأيضا عبر بوابة الثانوية العامة للنتائج، وبعد ظهور النتائج يبدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن تنسيق الجامعات 2019 لمعرفة جميع الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب علمى رياضة وعلمي علوم وأدبي لكافة المحافظات، حتي يكون الطالب علي دراية كاملة بالكليات المناسبة له ولمجموعه وشعبته.

تنسيق الكليات 2019 المرحلة الاولي

تنطلق تنسيق المرحلة الاولي 2019 الثانوية العامة بعد استلام مكتب التنسيق المصري نتيجة الثانوية العامة، وسيكون تنسيق الجامعات 2019 على 3 مراحل تنطلق بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بـ 72 ساعة، حيث يتم الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري الموجود في شهادة الطالب أو بطاقة رقم جلوسه، واختيار الرغبات وطبعها، ثم معرفة الكلية المرشح لها الطالب من خلال الدخول مرة أخرى على الموقع وطباعة بطاقة الترشيح.

مزايا خدمة التقدم عن طريق شبكة الإنترنت

.التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق، كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

· يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها مما يمنع أخطاء إدخال البيانات.

· تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات خلال فترة التنسيق الخاصة بمرحلته.

· تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

· تضمن تحقيق العدالة والحيادية للطلاب، وتوزيع أمثل للقرب من محل السكن حيث تحقق ترشيح الطالب للكلية الأقرب التي يرغب في الالتحاق بها والأقرب لمحل سكنه مما يجنب الطالب التحويل بين الكليات أو الإقامة بعيدا عن أسرته.

تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق علي الإنترنت أو برسائل علي المحمول والبريد الإلكتروني.

مؤشرات تنسيق كلية الهندسة

ويمكنكم من خلال الجدول التالي التعرف على الكليات المتاحة لطلاب علمى رياضة “الشعبة الهندسية” كما أنه هناك جدول آخر يبين المعاهد المتاحة لطلاب الشعبة الهندسية الثانوية في مصر، وذلك في جميع الجامعات المصرية في مختلف المحافظات.