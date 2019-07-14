بالفيديو.. شرح مفصل للتسجيل في تنسيق الثانوية العامة 2019 عبر شبكة الانترنت بكل سهولة

هناك العديد من عمليات البحث الجارية في مصر عن نتيجة الثانوية العامة 2019 باسم الطالب، والتي يتم الإعلان عنها عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم وأيضا عبر بوابة الثانوية العامة للنتائج، وبعد ظهور النتائج يبدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن تنسيق الجامعات 2019 لمعرفة جميع الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب علمى رياضة وعلمي علوم وأدبي لكافة المحافظات، حتي يكون الطالب علي دراية كاملة بالكليات المناسبة له ولمجموعه وشعبته.
تنسيق الكليات 2019 المرحلة الاولي
تنطلق تنسيق المرحلة الاولي 2019 الثانوية العامة بعد استلام مكتب التنسيق المصري نتيجة الثانوية العامة، وسيكون تنسيق الجامعات 2019 على 3 مراحل تنطلق بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بـ 72 ساعة، حيث يتم الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري الموجود في شهادة الطالب أو بطاقة رقم جلوسه، واختيار الرغبات وطبعها، ثم معرفة الكلية المرشح لها الطالب من خلال الدخول مرة أخرى على الموقع وطباعة بطاقة الترشيح.
مزايا خدمة التقدم عن طريق شبكة الإنترنت
- .التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق، كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.
- · يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها مما يمنع أخطاء إدخال البيانات.
- · تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات خلال فترة التنسيق الخاصة بمرحلته.
- · تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.
- · تضمن تحقيق العدالة والحيادية للطلاب، وتوزيع أمثل للقرب من محل السكن حيث تحقق ترشيح الطالب للكلية الأقرب التي يرغب في الالتحاق بها والأقرب لمحل سكنه مما يجنب الطالب التحويل بين الكليات أو الإقامة بعيدا عن أسرته.
- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق علي الإنترنت أو برسائل علي المحمول والبريد الإلكتروني.
مؤشرات تنسيق كلية الهندسة
ويمكنكم من خلال الجدول التالي التعرف على الكليات المتاحة لطلاب علمى رياضة “الشعبة الهندسية” كما أنه هناك جدول آخر يبين المعاهد المتاحة لطلاب الشعبة الهندسية الثانوية في مصر، وذلك في جميع الجامعات المصرية في مختلف المحافظات.
|الجامعة
|الكلية / المعهد
|القــاهـرة
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|الإسكنـدرية
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|عين شمــس
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|أسيــوط
|
|طنــطا
|
|المنصــورة
|
|الزقازيـق
|
|حلــوان
|
|المنــيا
|
|المنــوفية
|
|قنـاة السويـس
|
|جنـوب الـوادي
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|بنهــا
|
|الفيــوم
|
|كفـر الشيـخ
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|بني سويف
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|سوهاج
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|بورسعيد
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|اسوان
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|السويس
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|دمياط
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المعاهد المتاحة لطلاب علمي رياضة
|المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان (شعبة هندسة)
|المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان فرع مدينة 6 أكتوبر (شعبة هندسة)
|معهد اكتوبرالعالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر (شعبة الهندسة المعمارية)
|المعهد العالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبر
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا– القاهرة الجديدة – التجمع الخامس
|المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق
|معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة
|معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق مصر – الإسماعيلية
|المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس (شعبة تكنولوجيا الهندسة)
|معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة (شعبة علوم الحاسب)
|معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الاول (شعبة علوم الحاسب)
|المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو
|المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس (شعبة علوم الحاسب)
|الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجياالإدارة بالمعادي (قسم علوم الحاسب)
|معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالمعادي – القاهرة (شعبة علوم الحاسب)
|معهد طيبه العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة (شعبة علوم الحاسب)
|معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة (شعبة هندسة) التجمع الاول
|المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق (شعبة علوم الحاسب)
|معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة- المريوطية بالهرم (شعبة علوم الحاسب)
|معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحه
|الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي
|معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة (شعبة علوم الحاسب)
|أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر (الأقسام الهندسية)
|معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بامبابة – الجيزة
|معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس الصحراوي (شعبة علوم الحاسب)
|أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر (قسم علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات)
|معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي
|المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان (شعبة علوم الحاسب)
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ
|المعهد العالى للادارة وتكنولوجيا المعلومــات بكفر الشيخ ( شعبة علوم حاسب )
|معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية
|الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة 6 أكتوبر شعبة هندسة الإعلام
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.
|المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط
|معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.
|معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا
|معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر.
|معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام
|معهد الوادي العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية
|المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور
|المعهد العالى للهندسة بلبيس
|معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
|معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
|العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
|العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
|معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالسويس
|المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
|المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر
|معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
|المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
|المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
|المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود- الاقصر
|المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا بالمحلة الكبرى
|الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الانتاج الحربى-مدينة السلام- القاهرة
|المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب
|معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
|معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
|معهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية
|المعد العالى للهندسة الالكترونية ببلبيس
|المعهد العالى للهندسة بالمنيا
|معهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج
|العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر
|العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
|العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنط
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة علمي رياضة 2019
يمكنكم طلاب موقع “كلمة دوت أورج” معرفة تنسيق الثانوية العامة علمي رياضة عبر الرابط الرسمي لموقع بوابة الحكومة المصرية وزارة التربية والتعليمحيث أن البوابة المصرية تقوم بتقديم تنسيق الجامعات 2018 بالأرقام والدرجات لكافة الكليات والمعاهد العادية والمعتمدة في جميع أنحاء الجمهورية.
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