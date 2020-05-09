بالفيديو كيفية رفع البحث على منصة ادمودو

كيفية رفع البحث علي موقع الوزارة الأمر الذي يشغل ذهن الطلاب هذه الفترة قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بنشر فيديو توضيحي لطريقة رفع البحث علي منصة ادمودو لكي يستطيع الطالب رفع البحث بكل سهولة بعد أن يقوم الطالب بالدخول إلي منصة edmodo بعد ذلك سيطلب منك الموقع أسم المستخدم وكلمة السر أذا كنت قد قمت بالتسجيل مسبقاً حدد الأسم وكلمة السر الذين حصلت عليهم وقت التسجيل أذا لم تقم بالتسجيل من قبل يمكنك أن تضغط علي كلمة يتيح لك التسجيل وقم بإتباع الخطوات حتي يكتمل التسجيل.

طريقة التسجيل لرفع البحث التعليمي

أضغط علي كلمة أشترك في حساب مجاني.

بعد ذلك أختار مصنف الحساب هل هو حساب للمعلم أم حساب للطالب أم حساب ولي الأمر.

اضغط مثلا علي حساب طالب.

الأسم الأول. أسم العائلة أسم الأب. كود الطالب. أسم المستخدم الذي تريد ظهوره علناً في الموقع. البريد الإلكتروني وهذا كتابته إختياري. أنشاء كلمة السر الخاصة بك الذي تريدها. ثم أضغط علي أنشئ حساب.

فيديو توضيحي لرفع البحث علي منصة ادومود

هذا الفيديو لكيفية رفع البحث الإلكتروني على منصة ادمودو نتمنى لجميع الطلاب أن يكون هذا مفيداً ويسهل عليهم عملية رفع البحث على موقع الوزارة.

يجب الملاحظة أن يكون أسم الملف هو الرقم التعريفي للطلاب المشاركين في البحث يجب أن يكون متبوعاً بالسنة الدراسية.

بامكانك اضافه الارقام التعريفيه لباقي الاعضاء المشاركين في المجموعه تكتب في خانه التفاصيل او comments.

هذا الفيديو قام برفعه وزير التربية والتعليم على الصفحة الخاصة به على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك لتسهيل عملية رفع البحث التعليمي على منصة ادمودو.

الوزير يوضح كيفية تشغيل الفيديو علي الهاتف المحمول

قام الدكتور طارق شوقي بإرفاق صور لتوضيح كيفية رفع البحث عبر صفحتة الخاصة علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

إذا واجهتك أي مشكلة في طريقة رفع البحث على منصة ادمودو يرجى ترك تعليق بالمشكلة التي واجهتك أثناء تقديم البحث أسفل المقال وسيتم الرد عليكم في أسرع وقت.