بجميع المحافظات بشرى سارة للمتظلمين.. مقار وشروط تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2019

تلقت وزارة التربية والتعليم ما يقرب من 112.568 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة، الذين قاموا بإجراء تظلمات على نتيجة امتحانات الثانوية العامة بالدور الأول، مشيراً إلى أن جميع ما قاموا بعمل تظلم يحصل على موعد لكي يطلع على صورة من إجاباته ويدون ملاحظاته، وسوف يتم فحص هذه الملاحظات عبر لجان متخصصة، وأكد “عبد الحكم” على أن لجان الكنترولات والإدارة مازالت تستقبل تظلمات طلاب الثانوية العامة حتى يوم الانتهاء من المدة المحددة لهم.

تظلمات نتيجة الثانوية العامة بالدور الأول

أكد “خالد عبد الحكم” على أن جميع الطلاب الذين تمت الموافقة لهم على زيادة درجاتهم بعد فحص الملاحظات، سيسترد لهم المبالغ الذي دفعوها مقابل إجراء تظلمه، وهي بقيمة 100 جنيه، وأشار على أن كل طالب تم ثبوت أحقيته في زيادة الدرجات سوف يحصل على حقه كاملاً.

وأكد نائب رئيس الامتحانات للثانوية العامة، أن اللغة العربية أكثر لغة تصدرت قائمة التظلمات بإجمالي عدد 59.934 ألف طالب تظلم، وأن عدد كراسات الإجابات التي تمت زيادتها حتى الآن في اللغة العربية 1500 كراسة، ومادة الفيزياء 1100 كراسة إجابة، مؤكداً على دقة فحص ملاحظات الطلاب لحصول الجميع على حقوقهم.

مدة انتهاء تظلمات الثانوية العامة

صرح عبد الحكم عن المدة المحددة لغلق باب التظلمات، وهي 30 يوماً منذ فتح باب التظلمات يوم 16 يوليو الماضي، وتنتهي في 16 أغسطس الجاري وذلك قبل بدء امتحانات الدور الثاني، وأن جميع الطلاب متمكنين من الاطلاع بشكل يومي ومتواصل على كراسات الإجابة، ومن المتوقع أن تكون هناك العديد من الزيادات التي تظلم أصحابها، مشددة على سبب ارتفاع تنسيق الجامعات والمجاميع بارتفاع أعداد الطلاب المتظلمة.

شروط ومقار التظلم على نتيجة الثانوية العامة

يتقدم الطالب أو ولي أمره بعمل طلب التظلم بالمديرية التعليمية التابع لها، مرفقاً بالطلب إيصال سداد قيمة التظلم وهي 100 جنيه، وصورة شهادة درجات الطالب وصورة البطاقة،وجاء مقر تقديم الطلبات على النحو التالي

أوضح خالد عبد الحكم عن الاجراءات والضوابط المطلوبة لتظلم الطلاب، وهي سداد قيمة التظلم مائة جنيه عن كل مادة يريد الطالب التظلم بها، وذلك بحساب أحد بنوك الوطنية لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بمكاتب البريد على حساب (0135112000283818) أو حساب بنك مصر وفروعه برقم (01500100036407)، وسوف يتم تقديم طلبات الاطلاع لمندوب لجنة المراقبة والنظام بالمديريات التعليمية بالمقار المحدد لكل محافظة، ومرفق بهذا الطلب إيصال السداد.