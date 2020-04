بحث عن السياحة للصف السادس الابتدائي (جاهز بالعناصر والصور والمراجع)

كتابة بحث عن السياحة للصف السادس الابتدائي يشغل بال كثير من التلاميذ في هذه المرحلة الدراسية، بعد أن قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعلم الفني، أن يكون هذا البحث، شرطا للانتقال إلى الصف الأول الإعدادي، خصوصًا أنه ألغى امتحانات نهاية العام في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

بحث عن السياحة للصف السادس الابتدائي

وينشر موقع “كلمة” نموذجًا استرشاديًّا، لتنفيذ بحث عن السياحة للصف السادس الابتدائي، إذ إن الأماكن السياحية في مصر تُسلط الضوء على جمال وسحر “أم الدنيا” التي يُفضل كثيرٌ من السياح في جميع دول العالم على زيارتها للاستمتاع برؤية معالمها التاريخية والحضارية، ومن أبرزها معبد الكرنك في مدينة الأقصر بصعيد مصر.

مميزات معبد الكرنك

ومعبد الكرنك Karnak Temple عبارة عن مجموعة من المعابد التي شيّدها المصري القديم، بداية من عهد ملوك الدولة الوسطي حتى العصر الروماني، وقد بُني المعبد للثالوث الإلهي أمون، وبالتالي فهو رمز للحياة الدينية التي كان يمارسها المصريون في العصور القديمة.

وجرت أعمال تشييد معبد الكرنك في أكثر من ألفي عام، وسُمي بهذا الاسم بعد الفتح الإسلامي لمصر، إذ إن كلمة “الكرنك” تعني الحصن أو المكان الحصين، ويتميز مدخل المعبد بوجود “طريق الكباش” المليء بتماثيل لحيوان كان رمزًا للقوة عند الفراعنة.

مقترح للحفاظ على معبد الكرنك

ويعد معبد الكرنك من أهم المعابد التاريخية في العالم، لذلك من الضروري الحفاظ على مظهره الحضاري أمام الزائرين بعد إلقاء المخلفات في داخلية أو كتابة أي شيء على الأعمدة والمسلات والجدران في داخله.

ومن الضروري أيضا أن تستمر أعمال الترميم والصيانة بشكل دوري لمدخل المعبد وجميع التفاصيل الداخلية، ووضع بيانات على القطع الآثارية بداخله بأكثر من لغة لإرشاد الزوار من الدول المختلفة وإبراز أهمية تاريخ وحضارة مصر القديمة.

زوار متحف الكرنك

ورغم أزمة فيروس كورونا المتسجد (كوفيد -19) وتأثيرها على مجال السياحة في العالم، فإن مصر قد استقبلت عدد كبير من الزائرين إلى معبد الكرنك، خلال شهر مارس الماضي، إذ توافدت أفواج سياحية إلى محافظة الأقصر، لمشاهدة المعبد والآثار التي يحتوي عليها، وذلك بعد انتهاء أعمال الفحص وسحب العينات منهم من قبل فرق ولجان الصحة الطبية.

رسالة إلى صديقي مايكل لزيارة معبد الكرنك

وفي سياق كتابة بحث عن السياحة للصف السادس الابتدائي، فإنني أدعو صديقي مايكل في مدينة لندن إلى زيارة معبد الكرنك، فأقول له: (I invite my friend Michael to visit Karnak Temple in Luxor, to enjoy watching the temples of the ancient Egyptians, most notably the Temple of Amun, Khonsu, Akhenaten, Mut, Ptah, Ramses III and Ramses II, as well as the Rams Road.)

المراجع:

1- بنك المعرفة المصري.

2- موقع وزارة الآثار المصرية.

3- الكتاب المدرسي للصف السادس الابتدائي.

4- موقع ويكيبيديا.

