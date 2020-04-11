بحث عن الصحة للصف السادس الابتدائي.. تفاصيل الموضوع بالعناصر والمراجع

“طريقة تنفيذ بحث عن الصحة للصف السادس الابتدائي”، موضوع يبحث عنه كثير من الطلاب في الصف السادس الابتدائي، بعد أن قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باعتباره شرطًا للانتقال إلى الصف الأول الإعدادي، في ظل إلغاء امتحانات نهاية العام لهذا الصف الدراسي، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

بحث عن الصحة للصف السادس الابتدائي

ويقدم موقع “كلمة” نموذجًا استرشاديًّا لعمل بحث عن الصحة للصف السادس الابتدائي، خصوصًا أنها من أفضل النعم التي وهبها الله، عز وجل، للإنسان، فهي “تاج على رؤوس الأصحاء”، لا يراه إلا المرضى الذين حرموا من نعمة التمتع بالحركة وحسن استعمال الحواس دون تقيد أو تعب سواء بدنيا أو نفسيا، ويمكن أن نلخص أهميتها بالنسبة للإنسان في النقاط التالية:

يتمتع الإنسان صحيح البدن بعقل سليم وفكر ناضج.

يشعر الإنسان الصحيح بطمأنينة وراحة نفسيّة تجعله يمارس كل أمور الحياة دون أرق.

تساعد الصحة الإنسان على مواجهة الصعاب وهموم الحياة.

تعد مبعثا للثقة بالنفس.

التلوث في البيئات المصرية وتأثيره على الصحة

لكن التلوث في البيئات المصرية وتأثيره على الصحة، أمر خطير يجب أن ينتبه إليه الجميع في مصر، خصوصًا إذ كان التلوث ناتج من الهواء أو الماء أو التربة أو المواد الكيميائية، إذ يتسبب في أمراض خطيرة تقضي في الغالب على الإنسان بعد أن يمر برحلة من المرض قد تطول لسنوات.



ويتعرض جسد الإنسان الصحيح القوي للتلوث فيصاب بالبكتيريا والفيروسات الناتجة عن النفايات البشرية والحيوانية عبر الهواء والماء والتربة، فيكون نصيبه بعد ذلك أحد الأمراض الفتاكة التي انتشر في العصر الحديث، فيصبح مصيره العجز أو الموت.

اكتب فقرة عن الحد من التلوث باللغة الأجنبية.

وبما أن التلوث من أخطر الأشياء على صحة الإنسان، فإننا في هذا البحث بصدد كتابة فقرة عن الحد من التلوث باللغة الأجنبية، إذ يمكن أن نقول:

Building factories in places far from human habitation

Keep clean drinking water from the hill

Avoid pesticides in vegetables and fruits.

حساب عدد الأيام التي تنهي فيها استهلاك شراب السعال الذي تتناوله ثلاث مرات يوميا

وإذا تعرض الشخص لنزلة برد وأصيب فيها بالسعال فإن الطبيب من الممكن أن يصف له دواءً للسعال، ويمكنك أن تقوم بحساب عدد الأيام التي تنهي فيها استهلاك شراب السعال الذي تتناوله ثلاث مرات يوميا، بعمل جدول صغير، ووضع علامة صح أمام اليوم الذي تنتهي فيه من شرب الجرعة التي حددها لك الطبيب، أو بحساب الأيام فور انتهاء الدواء منذ أن بداية تاريخ روشتة العلاج، إذا كنت منتظما في تناول الجرعة.

المراجع:

1- بنك المعرفة المصري.

2- موقع منظمة الصحة العالمية.

3- موقع وزارة الصحة والسكان المصرية.

4 – الكتاب المدرسي للصف السادس الابتدائي.

5- موقع ويكيبيديا.

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