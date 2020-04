بحث عن الطاقة للصف السادس الابتدائي.. كامل بالعناصر والمراجع

“كيف يمكن أن أقوم بتنفيذ بحث عن الطاقة للصف السادس الابتدائي؟”، سؤال يطرحه كثيرٌ من الطلاب في الصف السادس الابتدائي، خصوصًا بعد أن قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتباره شرطًا أسياسيًّا، للانتقال من الصف السادس الابتدائي إلى الأول الإعدادي، بعد إلغاء امتحانات نهاية العام، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ويقدم موقع “كلمة”، نموذجًا استرشاديًّا، لتنفيذ بحث عن الطاقة للصف السادس الابتدائي، سيما أنها أحد أهم العناصر التي سخرها الله عز للإنسان، فهي تدخل في جميع القطاعات ويستخدمها الإنسان في نشاطات الحياة اليومية، مثل تشغيل المصانع وتحريك وسائل النقل والماكينات الثقيلة وغيرها من الأشياء التي يصعب على الإنسان القيام بها وحده.

مصادر الطاقة في البيئة الصحراوية

وتتميز مصر بتنوع مصادر الطاقة في البيئة الصحراوية التي يُمكن الاستفادة منها في تشغيل المصانع وإقامة المشاريع المختلفة التي تنفع الشباب، وتغير المستقبل إلى الأفضل إذ حَسُن استغلالها، خصوصًا أن مصر تُعد منتجا مهمًّا للطاقة، وتمتلك احتياطيات كبيرة من النفط على مستوى قارة إفريقيا إذ تعلن بين الحين والآن عن حقول نفطية في صحراء شبه جزيرة سيناء وخليج السويس والصحراء الغربية والصحراء الشرقية.

دور الروافع في دعم الحياة في البيئة الصحراوية

ويُعد دور الروافع في دعم الحياة في البيئة الصحراوية مُهم للغاية، إذ تُسهل على الإنسان الذي يعيش في هذه البيئات وتوفر وقته وجهده، كما تُسهم في الآتي:

نقل الأوزان الثقيلة بكل سهولة دون جهد.

نقل الأزوان الثقيلة إلى مسافات بعيدة في وقت قصير.

تزيد من سرعة الأجسام الثقيلة.

تؤدي الروافع العمل بدقة متناهية.

تحمي الإنسان من المخاطر.

وضع تصور للاستخدام الأمثل للطاقة في البيئة الصحراوية.

ويمكنك عزيزي الطالب وضع تصور للاستخدام الأمثل للطاقة في البيئة الصحراوية، إذ يُمكن استخدامها في الطهي وتسخين الماء، أو استغلالها في نطاق أوسع مثل تشغيل الآلات في المصانع، وكذلك كوقود للسيارات، وتوليد الكهرباء، فهي بلا شك محور الحياة الحديثة التي نعيش فيها.

تصمم بوستر لدعوة زملائك لإقامة مشروع بالصحراء المصرية يعتمد على أحد مصادر الطاقة

وفي سياق الحديث عن عمل بحث عن الطاقة للصف السادس الابتدائي موضوع البحث، يمكنك أن تصمم بوستر لدعوة زملائك لإقامة مشروع بالصحراء المصرية يعتمد على أحد مصادر الطاقة باللغة العربية وبأحد اللغات الأجنبية، فتقول: “إلى زملائي الأعزاء أقترح عليكم الاستفادة من الطاقة الشمسية في الصحراء المصرية ونقيم مشروع هناك بتحويل هذه الطاقة إلى كهربائية لنستفيد منها جميعا ونحقق من خلالها أهدافنا.

ويمكن أن تُوجه تلك الدعوة لزملائك باللغة الأجنبية فتقول: (To my dear colleagues, I propose to you to use solar energy in the Egyptian desert and evaluate a project there that energy to electric so that we can all benefit from it and achieve and target us).

