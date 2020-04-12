بحث عن الماء للصف السادس الابتدائي.. عناصر ومراجع وصور

يبحث كثيرٌ من الطلاب عن طريقة لتنفيذ بحث عن الماء للصف السادس الابتدائي، بعد أن قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتبار هذا البحث شرطًا أسياسيًّا، للانتقال إلى الصف الأول الإعدادي، عقب إلغاء امتحانات نهاية العام لهذا الصف الدراسي، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وكنموذج استرشادي، يُقدم موقع “كلمة”، خطة لتنفيذ بحث عن الماء للصف السادس الابتدائي، إذ إن هذا المركب الذي يتكون من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين هو نبض الحياة، وأساس البقاء للإنسان والحيوان والنبات، وصدق الله حينما قال (وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون)، فالماء تمتد أهميته لتشمل كل الأشياء في الحياة، وليس الكائنات الحية وحدها.

مشكلات نقص المياه في البيئة الصحراوية

وتعاني مصر مشكلات نقص المياه في البيئة الصحراوية، بسبب تضاريسها المختلفة عن البيئة السهلية التي يتوفر فيها المياه بكثرة في الوديان والنهر والمياه الجوفية، فيما تتأثر البيئة الصحراوية بندرة تساقط الأمطار وعدم وجود آبار كافية، فضلا عن عدم وجود أودية أو أنهار يستفيد منها السكان بها في أعمال الزراعة وري المحاصيل وكذلك الشرب والنظافة.

أساليب تنمية الموارد المائية في البيئة الصحراوية

وتجتهد الحكومة المصرية لإيجاد أحدث أساليب تنمية الموارد المائية في البيئة الصحراوية، والتغلب على مشكلة نقص المياه بها، وكذلك لأن توفير المياه في تلك البيئة مهم في الزراعة، وإرواء عطش المواطنين الذين زحفوا بالعمران في تلك المناطق، ومن بين الأساليب التي تتبعها الدولة لتنمية الموارد المائية في البيئة الصحراوية:

مد تلك المناطق بأنابيب مياه.

شق تفريعات وقنوات مائية.

حفر الآبار بالتكنولوجيا الحديثة.

كيفية استخدام الآلات البسيطة مثل الروافع للحصول على المياه والحفاظ عليها

ولم تقف محاولات تنمية موارد المياه في الصحراء عن جهود الحكومة فحسب، بل هناك محاولات دائمة يقوم بهاء السكان تكشف مدى كيفية استخدام الآلات البسيطة مثل الروافع للحصول على المياه والحفاظ عليها في بيئتهم، إذ يقوموا بحفر حفر آبار عميقة وأخرى سطحية، وتزويدها بمضخات تعمل على الطاقة الشمسية، فضلا عن وجود طرق أخرى منها:

الترشيح بالسحب الأفقي.

حفر الآبار بالحرب اليدوية.

حفر الآبار المتوسطة.

حفر الآبار العميقة.

كتابة رسالة إلى صديقك تدعوه فيها لترشيد استهلاك الماء بإحدى اللغات الأجنبية.

ويُمكنك أثناء تنفيذ بحث عن الماء للصف السادس الابتدائي، أن تقوم بكتابة رسالة إلى صديقك تدعوه فيها لترشيد استهلاك الماء بإحدى اللغات الأجنبية، إذ يمكن أن تقول:

Open the tap only when needed.

Do not leave the tap open after you have finished using it.

Install the auxiliary pieces to save and consume water.

Fix faucets and water pipes if they are broken.

حساب السعة الكلية للاستهلاك اليومي لأفراد أسرتك من العصير بالمليمتر المكعب وشهريا باللتر

ويمكنك حساب السعة الكلية للاستهلاك اليومي لأفراد أسرتك من العصير بالمليمتر المكعب وشهريا باللتر، إذا كانت أسرتك تتكون من 4 أفراد، ويستهلك كل فرد منها 250 مليلي مترًا يوميًّا من العصير، فإن الأسرة كلها تستهلك لترًا واحدًا كل يوم من العصير، وفي الشهر 30 لترًا.

المراجع:

1- بنك المعرفة المصري.

2- الكتاب المدرسي للصف السادس الابتدائي.

3- منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

4- موقع ويكيبيديا.

5- موقع وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي في مصر.

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