بحث عن تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية للصف الثالث الإعدادي.. عناصر ومراجع

تنفيذ بحث عن تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية، يشغل بال كثيرٍ من طلاب الصف الثالث الإعدادي، بعد أن قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون شرطًا أساسيًّا للانتقال إلى الصف الأول الثانوي، خصوصًا بعد إلغاء امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية والاكتفاء بعمل هذا البحث، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية

ويقدم موقع “كلمة”، نموذجًا استرشاديًّا كاملا، لتنفيذ بحث عن تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية للصف الثالث الإعدادي مزودا بجمل إنجليزية بحسب الإرشادات العامة في موضوع البحث، فضلا عن المقدمة والعناصر والمراجع والصور.

ويضمن تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية تقدم الدول والمجتمعات، بل إن حياتنا على الأرض تدور حول العلم والمعرفة والتكنولوجيا في كل ثانية، وكلما أنجزنا وابتكرنا، وسعينا إلى تحسين تلك البيئة حصدنا طرقًا تساعدنا على العيش في حياة أفضل، وغيرنا معالم العالم أجمع إلى لوحة متناسقة تسير في نظام مثل الساعة.

استعرض الآثار الإيجابية والسلبية التي تنتج عن استخدام التكنولوجيا مع تطبيق ما تعرضه على ما درسته في مجال العلوم والأنشطة الاقتصادية في العالم

ولا شك أن للعلوم والتكنولوجيا العديد من الآثار الإيجابية والسلبية التي تنتج عن استخدامها وتطبيقها في المجالات المختلفة إذ يُمكن أن نذكر بعضها في الآتي:

إمكانية استيراد وتصدير البضائع من وإلى الدول البعيدة في وقت قصير وجهد قليل عبر الطائرات والسفن.

أتاحت التكنولوجيا الوصول إلى المعلومات بكل سهولة عبر شبكة الإنترنت.

أصبح التعليم أكثر جاذبية مع وجود أساليب متنوعة.

تطورت الرعاية الصحية في ظل العلم والتكنولوجيا.

ومن عيوب التكنولوجيا أنها أثرت بالسلب على اقتصاد الدول النامية بسبب العولمة، وتصدر الدول المتقدمة لمجال التكنولوجيا والتصنيع.

ومن العيوب أيضا أنها تؤثر في الأطفال بالسلب بشأن بناء علاقات اجتماعية قوية.

صمم مخطط مستخدما الأشكال الهندسية التي درستها لعرض الآثار الإيجابية والسلبية لتوظيف التكنولوجيا في الحياة اليومية باللغة العربية وأحد اللغات الأجنبية

ويمكنك عزيزي الطالب أن تصمم مخطط مستخدما الأشكال الهندسية التي درستها لعرض الآثار الإيجابية والسلبية لتوظيف التكنولوحيا في الحياة اليومية باللغة العربية باستخدام العناصر التالية:

الآثار الإيجابية: زيادة فرص العمل – التواصل السريع مع الآخرين – الاستمتاع بوسائل الترفيه – التعلم السهل والسريع.

الآثار السلبية: التأثير على الأطفال – استهلاك الوقت – التأثير سلبًا على العلاقات الاجتماعية – الانشغال عن الأسرة.

اكتب فقرة قصيرة باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية تبين فيها أهم ما تعلمته في مشروعك البحثي

ويمكن أيها الطالب النجيب كتابة فقرة قصيرة عن أهم ما تعلمته من خلال هذا البحث فتقول: “عرفت الكثير عن مميزات وفوائد العلوم والتكنولوجيا في حياتنا، كما انتبهت إلى الآثار السلبية للتكنولوجيا على حياتي اليومية، وسأبذل قصارى جهدي لتجنبها”.

وتستطيع أن تكتب هذه الفقرة باللغة الإنجليزية فتقول: (I knew a lot about the advantages and benefits of science and technology in our lives, and I also pay attention to the negative effects of technology on my daily life, and I will do it as my best.)

المراجع:

1- بنك المعرفة المصري.

2-الكتاب المدرسي للصف الثالث الإعدادي.

3-موقع ويكيبيديا.

4- المنصات التعليمية على موقع “يوتيوب”.

