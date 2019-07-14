الآن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس من موقع الأزهر azhar.eg برقم الجلوس.. ونسبة النجاح لهذا العام 49.98%

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر موقع الوزارة الرسمي ومن خلال موقع اليوم السابع برقم الجلوس، وتم أيضاَ نشر المؤشرات الأولية لكليات جامعات مصر الحكومية، يترقب طلاب وطالبات الأزهر نتائجهم أيضًا، وعلى هذا المتصل، بدأ منذ دقائق المؤتمر الصحفي يتم الإعلان عنها، وحضر المؤتمر كل من وكيل الأزهر، ونائب عن شيخ الأزهر الشريف «الشيخ صالح عباس»؛ حتى يتم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2019.

ومن المفترض سيتم الإعلان عن أسماء أوائل شهادة إتمام الثانوية الأزهرية بشعبتي علمي وأدبي، وأيضاً شهادة القسم الإسلامي، وكذلك سيتم الإعلان عن اعتمادهم لنتائج الشهادة الثانوية بمعهد غزة.

والجدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر «أحمد الطيب» شيخ الأزهر، قام بالإتصال هاتفياً من ألمانيا بالأمس بأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية؛ حتى يهنئهم على تفوقهم واجتهادهم ومثابراتهم، ولا سيما تهنئة أسرهم على كل ما قدموه وبذلوه من جهد وتعب داعمين أولادهم حتى يصبحوا في الصفوف الأولى من الطلاب الأوائل.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

وفي هذا العام يُذكر أن امتحانات الثانوية الأزهرية قد اجتازها 154.954 طالب وطالبة، ينقسم منهم و51887 طالب وطالبة بشعبة العلمي، وطلاب شعبة الأدبي بلغ عددهم 103.067 طالب وطالبة، و155 طالب وطالبة بمعهد العلوم الإسلامية.