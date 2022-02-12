بداية الفصل الدراسي الثاني 2022 الكويت.. تعرف على موعد نهاية إجازة نصف العام للمدارس والجامعات

بواسطة محمود عطا الله
بداية الفصل الدراسي الثاني الكويت بداية الفصل الدراسي الثاني الكويت

نستعرض من خلال هذا التقرير موعد نهاية إجازة نصف العام في مدارس وجامعات الكويت وموعد بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي وذلك بعد تمديد العطلة بقرار رسمي من وزارة التربية، هذا وقد قررت وزارة التربية أن نظام الدراسة سوف يستمر بنظام المجموعتين حتى نهاية العام الحالي.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2022 الكويت وتاريخ نهاية عطلة نصف العام

ثم تأجيل بداية الترم الثاني لتعارضه مع مع عطلة الأعياد الوطني والتي تبدأ من يوم 25 فبراير وتستمر حتى 5 مارس 2022، هذا وقد قررت وزارة التربية أن يكون موعد بداية الفصل الدراسي الثاني في الكويت هو يوم 6 مارس 2022 بدلا من يوم 13 فبراير 2022، على ان يتم تعويض تلك الفترة عن طريق ترحيل موعد نهاية العام الدراسي لمدة أسبوع.

مع القرار الجديد، سوف يكون موعد نهاية إجازة نصف العام في مدارس وجامعات الكويت 2022 هو يوم 5 مارس 2022، وعليه يكون أمام الجميع فترة كبيرة لقضاء عطلة سياحية مميزة داخل أو خارج دولة الكويت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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