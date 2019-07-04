يبحث عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية عن بداية تنسيق الدبلومات الفنية 2019 على بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg حيث يسعى طلبة وطالبات الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية، أو الخاصة، والمعاهد الفنية المختلفة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

يخشى طلاب الدبلومات الفنية 2019 من عدم وجود أماكن كافية بالنسبة لهم بالكليات، لأنه مع ارتفاع نسب النجاح بالثانوية العامة تقل فرصهم في الالتحاق بالكيات، نتيجة عدم وجود أماكن شاغرة بالقدر الكافي لذا يعمل جميع طلاب الدبلومات والمعاهد في متابعة تنسيق الدبلومات الفنية، رغبة في إيجاد مكان لهم في الكلية التي يطمحون لها.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية

يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية هذا العام في منتصف شهر أغسطس، من خلال بوابة الحكومة المصرية المعدة خصيصًا لتلقى طلبات تنسيق طلاب المرحلة الثانوية الفنية والعامة وكذلك طلاب الأزهر، إلا أن الطلاب لن يعد يحتملون الانتظار، فتزايدت عمليات البحث عن التنسيق، وذلك بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية، ومن المحدد بدايته في منتصف الشهر الجاري أي بعد أسبوعين من ظهور النتيجة.

تنسيق الدبلومات الفنية

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شهادة الثانوية ( القسم والشعبة ) للدبلومات الفنية

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شروط تنسيق الدبلومات الفنية

يسمح للطلاب خريجي مدارس مساعدي الخدمات الصحية نظام الثلاث بعد الإعدادية بمجموع 75% علي الأقل في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق الدبلومات الفنية، للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض بالجامعات الحكومية المصرية علي أساس قواعد التوزيع الإقليمي، مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية للتمريض .

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أما الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات “صناعي، تجاري، زراعي” وغيرهم، يسمح لهم من مجموع درجات70% على الأقل من المجموع الكلي فقط في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم إلى مكتب تنسيق الدبلومات الفنية 2019 للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية المصرية.