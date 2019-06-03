“بداية من العام القادم”.. التعليم تُعلن إلغاء الكتاب المدرسي لطلاب أولي ثانوي والاكتفاء بالتابلت

بداية من العام الدراسي القادم 2019 – 2020 قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلغاء الكتاب المدرس الورقي والاكتفاء بالتابلت وذلك لطلاب الصف الأول الثانوي، وأوضحت الوزارة بأن الكتاب المدرسي لن يتم طباعته من العام المقبل وسوف يتم توفير تكلفة طباعة الكتاب المدرسي لأن محتوى الكتاب موجود بالفعل على بنك المعرفة المصري الذى يدخل عليه الطالب باستخدام التابلت.

كما أضافت الوزارة بأن الكتاب المدرسي الورقي المطبوع غير كاف للمنظومة الجديدة والفكر الجديد الذى تعمل به وزارة التربية والتعليم فى المنظومة الجديد، وأكدت الوزارة بانها تركت تجربة الكتاب المدرسي العام الماضي خوفاً من فشل تجربة التابلت، ولكن مع نجاح التجربة فإن العام القادم لا يوجد كتاب مدرسي مطبوع، وسوف يتم توفير ثمن طباعة هذه الكتب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم بأن الكتب المدرسية موجودة بالفعل على بنك المعرفة المصري، وكذلك يحتوى بن المعرفة على محتوي إضافي باللغة العربية واللغة الإنجليزية وذلك من خلال تعاون الوزارة مع أكبر الشركات العالمية حتى يتثنى للطالب الدخول عليها باستخدام التابلت، كما أن الطلاب لم يستخدموا الكتاب المدرسي هذا العام، كما أن الامتحانات لم تأتي من كتاب المدرسة.

وكانت وزارة التربية والعليم قد بدأت العام الدراسي 2018 /2019 بتطبيق منظومة الثانوية العامة الجديدة باستخدام التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي وتعد السنة الأولي سنة تجريبية لا تضاف للمجموع النهائي للثانوية العامة التراكمية، وإنما يحتسب المجموع التراكمي على الصفين الثاني والثالث الثانوي بنسبة 50% للصف الثاني و50% للصف الثالث.