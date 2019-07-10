أعلنت مساء اليوم وزارة التربية السورية عن إعلان نتائج البكالوريا 2019 من خلال الموقع الرسمي لوزراة التربية والتعليم السورية، فبعد مرور باع طويل من القلق والتوتر على طلاب شهادة الثانوية العامة 2019 بسوريا بمختلف الأقسام، انجلى اليوم هذا القلق والتوتر بإعلان نتيجة البكالوريا 2019 رسمياً، وذلك لجميع المحافظات السورية (دمشق – ريف دمشق – القنيطرة – درعا – السويداء – حمص – حماة – حلب – إدلب اللازيقية – طرطوس – دير الزور – الحسكة – الرقة) وذلك بمختلف فروع البكالوريا (ادبي – علمي – الثانوية الشرعية – الثانوية المهنية – والصناعية) للدورة الأولى لعام 2019، ولهذا سوف نوضح لجميع الطلاب الذين يرغبون في الاستعلام عن نتائج البكالوريا كيفية الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة،

نتائج البكالوريا 2019

صرح الدكتور عماد عزب وزير التربية السوري عن نسبة نجاح امتحان البكالوريا أكثر من 59% للقسم العلمي ونسبة نجاح القسم الأدبي 41.5%.

القسم عدد الطلاب بالكامل الطلاب الناجحين نسبة النجاح العلمي 119148 70623 59.27% الأدبي 71095 29387 41.5% الثانوية الشرعية 2055 1264 61.5%

وبالتالي يمكنكم الاستعلام عن نتائج البكالوريا عبر الموقع الرسمي لوزراة التربية والتعليم السورية وذلك بالدخول على الرابط التالي “moed.gov.sy” وعند ظهور واجهة الموقع كما توضح الصورة التالية في المقالة، يتم اختيار القسم المناسبة في القائمة أعلى واجهة موقع وزارة التربية السورية (عملي – ادبي – شرعي – تجاري -صناعي) وبعد الضغط على القسم المناسب، يتم ادخال المحافظة التي ينتمي إليها الطالب، ومن ثم رقم الاكتتاب ثم البحث، وتظهر بعد بيان نجاح الطالب والدرجات، مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع سوريا خلال مرحلة البكالوريا التعليمية.

وبالتالي يمكنك عزيزي الطالب/الطالبة التعليق اسفل المقالة، وذلك بترك رقم الاكتتاب والقسم والمحافظة، وسوف نعمل جاهدين في الرد على تعليقاتكم واخباركم بالنتيجة فوراً.