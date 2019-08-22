أعلنت منذ ساعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تقليل الاغتراب الخاصة بطلاب المرحلة الأولى والمرحلة الثانية الخاصة بتنسيق القبول بالجامعات المصرية، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي عن قبول عدد طلبات تحويل تصل إلى 75170 طالب وطالبة وتتراوح إلى نسبة 86% من أجمالي عدد المتقدمين، وقد سهلت الوزارة لجميع الطلبة والطالبات أمكانية البحث عن نتيجة تقليل الاغتراب عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة الذي سنوضحه للجميع من أجل الاستفسار عن نتيجة الاغتراب في التفاصيل القادمة.

كيفية ألاستفسار عن نتيجة الاغتراب عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يستطيع جميع الطلبة الاستفسار عن نتيجة تقليل الاغتراب والحصول على نتيجة التحويلات من خلال الدخول على الرابط الأتي: موقع وزارة التعليم العالي مكتب تنسـيق القبـول بالجامعـات والمعاهــد.

وبعد الدخول على الموقع المحدد السابق يقوم كل طالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به مع إدخال الرقم السري المحدد لكل طالب، ثم الضغط على عرض النتيجة.

تفاصيل إعلان وزارة التعليم العالي عن نتيجة تقليل الاغتراب لجميع الطلبة والطالبات

أوضحت الوزارة أنه قد تم الانتهاء من إجراءات الفرز والترتيب الخاصة بطلبات تقليل الاغتراب التي قدمها جميع الطلبة والطالبات وذلك وفق نسبة محدده من قبل المجلس الأعلى للجامعات وهى 10 %، مع العلم أنه قد تم أغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق لباب التحويلات أمام جميع طلاب المرحلتين الأولى والثانية مساء الثلاثاء الماضي الموافق 20 أغسطس، نتمنى كل التوفيق لجميع الطلبة.