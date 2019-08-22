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“برقم الجلوس”.. احصل على نتيجة تحويلات “تقليل الاغتراب” الآن

كتب Ahmed Saadفي آخر تحديث
“برقم الجلوس”.. احصل على نتيجة تحويلات “تقليل الاغتراب” الآن
نتيجة تقليل الاغتراب 2019 لجميع الطلبة والطالبات

أعلنت منذ ساعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تقليل الاغتراب الخاصة بطلاب المرحلة الأولى والمرحلة الثانية الخاصة بتنسيق القبول بالجامعات المصرية، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي عن قبول عدد طلبات تحويل تصل إلى  75170 طالب وطالبة وتتراوح إلى نسبة 86% من أجمالي عدد المتقدمين، وقد سهلت الوزارة لجميع الطلبة والطالبات أمكانية البحث عن نتيجة تقليل الاغتراب عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة الذي سنوضحه للجميع من أجل الاستفسار عن نتيجة الاغتراب في التفاصيل القادمة.

نتيجة تقليل الاغتراب 2019 لجميع الطلبة والطالبات
نتيجة تقليل الاغتراب 2019 لجميع الطلبة والطالبات

كيفية ألاستفسار عن نتيجة الاغتراب عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تفاصيل إعلان وزارة التعليم العالي عن نتيجة تقليل الاغتراب لجميع الطلبة والطالبات

أوضحت الوزارة أنه قد تم الانتهاء من إجراءات الفرز والترتيب الخاصة بطلبات تقليل الاغتراب التي قدمها جميع الطلبة والطالبات وذلك وفق نسبة محدده من قبل المجلس الأعلى للجامعات وهى 10 %، مع العلم أنه قد تم أغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق لباب التحويلات أمام جميع طلاب المرحلتين الأولى والثانية مساء الثلاثاء الماضي الموافق 20 أغسطس، نتمنى كل التوفيق لجميع الطلبة.

 

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عن الكاتب

Ahmed Saad

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية تجارة قسم محاسبة والهوايات: الكتابة في الموضوعات التقنية والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة جميع الاخبار العالمية والعربية واحب تصفح مواقع الإنترنت بجميع المجالات وخاصه كرة القدم.

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