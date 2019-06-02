برقم الجلوس … استعلم عن نتائج الشهادة الاعدادية الازهرية ” 3 اعدادى” الترم الثانى 2019 جميع المحافظات “قريبا”

نتائج الشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019، يبحث الآن الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضا على نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية، أو أي أخبار عن موعد اعلان نتائج الشهادات الأزهرية حيث يعتبر التعليم الازهرى أصعب من التعليم العام وخاصتاً في الشهادة الاعدادية الأزهرية والشهادة الابتدائية الأزهرية، ولذلك يقلق الكثير من أولياء الأمور على أبنائهم أثناء تأدية الامتحانات في المواد المختلفة خوفاً من صعوبة ومستوى الامتحان، وسوف نتابع معكم في هذه المقالة آخر أخبار اعلان نتائج الشهادة الاعدادية الأزهرية الدور الأول 2019.

نتائج الشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019 وطريقة الاستعلام عن النتيجة:

يتم بعد تصحيح أوراق إجابات الشهادة الاعدادية الأزهرية رصد درجات الطلاب، حيث قام رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ/ على خليل، بتفقد مركز تصحيح أوراق إجابات الشهادة الاعدادية والشهادة الابتدائية بالقاهرة منذ عدة أيام ماضية، حيث يتم حالياً رصد درجات طلاب الصف الثالث الاعدادى الازهرى من خلال الكنترولات المختلفة، حيث أكد الشيخ/ على خليل على جميع المصححين بضرورة تحري الدقة في التصحيح ورصد الدرجات بتأني تجنباً لوقوع أخطاء لإعطاء جميع الطلاب حقهم، وأما عن طريقة الاستعلام عن نتيجة اعدادية الأزهر فتتم من خلال موقع بوابة الأزهر الشريف، الذي يعتبر المصدر الإلكتروني الوحيد لإعلان نتائج الصف الثالث الاعدادى الازهرى والصف السادس الابتدائي الازهرى الترم الثانى، وأما عن طريقة الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية الأزهرية فهي كالاتي:

1- الدخول إلى موقع بوابة نتائج الأزهر الشريف.

2- اختيار نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية.

3- كتابة رقم الجلوس بطريقة صحيحة.

4- الضغط على النتيجة.

موعد اعلان نتائج الشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الثانى 2019:

من المُتوقع اعلان نتائج الصف الثالث الاعدادى الأزهري خلال الفترة القادمة، وان لم يتم اعلانها غدا فسوف يتم إعلانها بعد نهاية إجازة عيد الفطر المبارك على الموقع الالكتروني لبوابة الأزهر الشريف، حيث يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة من رصد درجات طلاب الشهادة الاعدادية، وسوف نعلمكم دائما بآخر أخبار نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية الجديدة.