برقم الجلوس.. استعلم الآن عن نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الاول جميع المحافظات عبر رابط موقع اليوم السابع للنتائج

نتائج الثانوية العامة 2019 الدور الأول، التي يبحث عنها جميع الطلاب والطالبات في الوقت الحالي، حيث اعتمد اليوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج الثانوية العامة جميع الأقسام العلمي والأدبي، وقد هاتف الدكتور/ طارق شوقي أوائل الجمهورية، بحضور النائب العام لامتحانات الثانوية العامة الأستاذ/ خالد عبد الحكم، حيث بلغ عدد أوائل الجمهورية عدد 40 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح هذا العام نسبة 78،6% منهم 34 طالب وطالبة من أوائل التعليم العام، والباقي من الطلاب المتفوقين وطلاب الدمج وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

فيما يخص نتائج ثانوية عامة:

– روابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة العلمي والادبي 2019.

نتيجة ثانوية عامة 2019:

بلغ عدد الطلاب الأوائل من شعبة العلمي علوم عدد 14 طالب وطالبة، و10 لطلاب العلمي رياضة، و10 أيضا لطلاب الأدبي، وقد قام الوزير بتهنئة جميع الطلاب الأوائل عبر الهاتف وسوف يتم تكريمهم وسط احتفالية مُخصصة لهم بمقر الوزارة سوف يتم تحديدها، بالإضافة إلى تكريمهم مرة أخري من إدارات المدارس التابعين لها على مستوى الجمهورية تكريماً لتفوقهم ومتمنين لهم النجاح الدائم والتفوق، وسوف يتم الإعلان قريبا عن نتائج طلاب ثانوية عامة بالمحافظات المختلفة.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عبر موقع اليوم السابع:

سوف يتم رفع النتائج إلكترونياً خلال الأيام القادمة من موقع بوابة الثانوية العامة ليتمكن الطلاب والطالبات على مستوى الجمهورية، من معرفة نتائجهم ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة عبر الموقع التالي:

— موقع اليوم السابع.

حيث يقدم موقع اليوم السابع النتيجة بشكل مباشر فور الإعلان عنها ورفعها، عن طريق إدخال رقم جلوس الطالب في الموقع السابق والضغط على النتيجة.

ويمكنك ترك استفسارك بالتعليقات بخصوص نتائج ثانوية عامة 2019.