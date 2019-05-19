برقم الجلوس …استعلم عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثانى 2019

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثانى 2019، حيث انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من أداء آخر امتحانات الترم الثاني يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019، حيث بدا التوتر والترقب من أولياء الأمور والطلاب في متابعة نتيجة أبنائهم الترم الثاني حيث بدأت المدارس في التصحيح ومراجعة أوراق إجابات طلاب الصف الثالث الإعدادي الترم الثانى.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثانى:

سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المختص باستعراض نتائج الطلاب، والذي يقوم بعرض جميع درجات الطالب في كل مادة ليتمكن الطالب وأولياء الأمر من معرفة مستوى أبنائهم خلال العام الدراسي السابق، وتحسين مستواه التعليمي في المواد الضعيفة وذات الدرجات القليلة، وتشجعيه دائماً للتفوق والنجاح، وسوف تقوم المدرسة برفع نتائج الطلاب التابعة لها على موقع نتائج التربية والتعليم بعد اعتمادها من المحافظ والإدارات التابعة لها.

نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام:

اشتكى بعض الطلاب والطالبات في محافظة القاهرة من صعوبة امتحان اللغة العربية هذا العام، كما اشتكى بعض طلاب محافظة كفر الشيخ من صعوبة حل بعض أسئلة الدراسات الاجتماعية، كما جاءت بعض شكاوى الطلاب والطالبات من حل بعض مسائل الجبر والإحصاء بمحافظات مختلفة، والتي تم إعلام إدارة المدارس بها وسوف يتم مراعاة الطالب في تصحيح الإجابات، ويمكن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بالاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الالكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم فور إعلانها.

أقرأ أيضا:

– نتيجة الصف الثانى الاعدادى الترم الثانى 2019 بالاسم ورقم الجلوس.

– نتيجة الصف الاول الاعدادى الترم الثانى بالاسم ورقم الجلوس.