برقم الجلوس اعرف نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس أدبي وعلمي

نتيجة الثانوية العامة نقدم لكل أهالي وطلاب الصف الثالث الثانوي رابط الاستعلام الخاص بوزارة التربية والتعليم والذي سيظهر من خلاله نتائج الطلاب وسوف تحصل عليها من خلال رقم الجلوس ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن النتيجة من خلال مؤتمر صحفي في الاسبوع المقبل وينتظر ألاف الطلاب النتيجة بفارغ الصبر منذ انتهائهم من الامتحانات في أوائل الشهر الحالي ويرغب الطلاب في معرفة النتيجة من أجل الدخول على المرحلة التعليمة القادمة وهى المرحلة الجامعية والتي تعد أهم مرحلة في التعليم.

برقم الجلوس اعرف نتيجة الثانوية العامة.

اليكم نسبة النجاح في بعض المواد التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم اليوم بعدما انتهت الكنترولات من تصحيح النسبة العشوائية ونبدأ بنسبة النجاح في مادة علم النفس والاجتماع في العينة العشوائية والتي يبلغ عددها 10 آلاف و 351 ورقة, استطاع أن ينجح آلاف و888 طالب بنسبة نجاح 95.5% وحصل 2483 طالب على الدرجات النهائية في هذه المادة بنسبة نجاح 25.1% وعدد الطلاب الذين حصلوا على نسبة نجاح من 90% الى نسبة 100% 2364 طالب بنسبة 23.9% بينما عدد الطلاب الذين حصلوا على نسبة 80% الى نسبة 90% 1957 بنسبة 19.8%.

نتيجة الثانوية العامة.

وهذه كانت نسبة مادة علم النفس نأتي لنسبة النجاح في مادة الفيزياء التي بالرغم من صعوبتها الى أن نسبة النجاح فيها هذا العام جيدة جدا وأعلى من السنة الماضية ووصلت نسبة النجاح الى 85.4% وعدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية 401 وبالنسبة لمادة الكيمياء فا أيضا نسبة النجاح فيها هذا العام جيدة جدا حيث وصلت نسبة النجاح إلى 83.4% وعدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية 992 طالب بينما مادة الجغرافيا أيضا نسبة النجاح فيها كانت جيدة ووصلت الى 94.9% وعدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية 430 طالب.

استعلام نتيجة الصف الثالث الثانوي.

أثار إعلان وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح هذا العام جيدة جدا وأعلى من العام الماضي قلق الطلاب بسبب خوفهم من ارتفاع تنسيق الكليات التي يرغبون في الدخول فيها ولكن حسب تصريحات الوزارة أن التنسيق هذا العام سيكون قريب جدا من العام الماضي باستثناء الكليات التي يوجد عليها ضغط كبير من قبل الطلاب مثل كليات القمة الطب والهندسة

وعند ظهور النتيجة يمكنك معرفتها عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

كما يكمنك معرفة التنسيق tansik.egypt تفاصيل تسجيل رغبات الطلاب للجامعات والمعاهد المصرية.

وطريقة معرفة نتيجتك هي الدخول على الموقع وتقوم بتحديد الشعبة علمي أو أدبي

ثم تقوم بادخال رقم الجلوس الخاص بك اإسمك ثم تقوم بالضغط على عرض النتيجة.