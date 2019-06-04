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برقم الجلوس اعرف نتيجة الدبلومات الفنية جميع المجالات صناعي زراعي تجاري فندقي

كتب ناصر إبراهيمفي آخر تحديث
برقم الجلوس اعرف نتيجة الدبلومات الفنية جميع المجالات صناعي زراعي تجاري فندقي
نتيجة الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية انتهى جميع طلبة وطالبات الثانوية الفنية من اداء امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2019 نظام 3 سنوات و5 سنوات “صناعي, زراعي, تجاري, فندقي” وعبر الطلاب عن سعادتهم بانتهاء الامتحانات بدون حدوث ما يعكر صوف سير الاختبارات مما يشير إلى نجاح الإدارات التعليمية في جميع المحافظات في تهيئة المناخ المناسب والإدارة التي عملت جاهدة على استقرار فترة الاختبارات, كما قام الطلاب بوداع مدارسهم وسط حالة من الترقب والانتظار والقلق إلى أن تظهر النتيجة ويطمئن قلوبهم، وكانت الامتحانات بدأت في يوم السبت 18-5- 2019 وانتهت  يوم الخميس  30-5- 2019.

نتيجة الدبلومات الفنية.

بدأت أعمال تصحيح أوراق الإجابات ومراجعة ورصد وتجميع الدرجات في جميع الكنترولات المخصصة، ليتم بعد ذلك عرضها على وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميًا وإعلانها رسميا على بوابة الثانوي الفنى برقم الجلوس وخاض امتحانات نهاية العام 757 ألف طالب وطالبة وكان وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي”  قد قام باعتماد جداول الامتحانات لدبلومات الفنية وذلك بعد الاجتماع الذي تم عقده مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر.

برقم الجلوس اعرف نتيجة الدبلومات الفنية جميع المجالات صناعي زراعي تجاري فندقي

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال مركز معلومات بوابة التعليم الفني جميع المحافظات عبر التسجيل برقم الجلوس تستطيع الحصول على النتيجة ————- من هنا.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

أولا الدخول إلى رابط بوابة الثانوي الفني أو الصفحة الرسمية لموقع التعليم الفني, ثم بعد ذلك تقوم بتسجيل رقم الجلوس في المكان المخصص له، وتقوم بتحديد القسم الخاص بك، ثم الضغط على زر اظهار النتيجة، وسوف يتم بكل سهولة عرض النتيجة بكل المواد.

 

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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