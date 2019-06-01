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“برقم الجلوس الآن”.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة الغربية

كتب سعيد كاملفي آخر تحديث
“برقم الجلوس الآن”.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة الغربية

اعتمد مساء اليوم السبت الموافق يونيو 2019 السيد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2018 / 2019 وقد بلغت نسبة النجاح 76.5% فى جميع مدارس وإدارات محافظة الغربية، وقد حضر اعتماد النتيجة الأستاذ محمد فاروق وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالغربية وعدد كبير من القيادات والشخصيات العامة بالمحافظة.

وقد صرح الأستاذ محمد فاروق وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية بأن عدد المتقدمين لامتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية هذا العام بلغ 72 ألف و331 طالب وطالبة، ويبلغ عدد الطلاب المنتظمين 71 ألف و131 طالب وطالبة، وعدد الطلاب المنازل 1200 طالب وطالبة وقد تم توزيع الطلاب على 372 لجنة على مستوي مدارس وإدارات محافظة الغربية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية الترم الثاني 2019

وأضاف الأستاذ محمد فاروق وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالغربية بان النتيجة تم نشرها على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية من هنا ثم كتابة رقم الجلوس والانتظار لمدة 10 ثوان حتى يظهر زر عرض النتيجة فيتم الضغط عليه فتظهر نتيجة الطالب بالكامل وتتضمن اسم الطالب، واسم المدرسة، والإدارة التعلمية وداجت الطالب فى جميع المواد والمجموع الكلي للطالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2019

ونحن بدورنا ننشر صورة من نتيجة أحد الطلاب بمحافظة الغربية بالصف الثالث الإعدادي للتأكيد على ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية وذلك للتأكيد على أن الرابط يعمل بالفعل ويمكننا المساعدة فى حصولك على النتيجة من خلال ترك رقم الجلوس فى التعليقات وانتظار الرد منا بالنتيجة، مع التمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات.

نتيجة إعدادية الغربية الترم الثاني 2019

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عن الكاتب

سعيد كامل

محرر بموقع نجوم مصرية وكلمة، حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة الزقازيق، ومعلم خبير حاسب آلى، وحالياً مدير مدرسة، حاصل على دبلوم عام فى التربية وتكنولوجيا التعليم شعبة كمبيوتر تعليمي جامعة القاهرة، مهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية فى جميع المجالات.

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