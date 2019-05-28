برقم الجلوس رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2019 وصور الأوائل.. موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2019، والتي ينتظرها الجميع منذ عدة أيام، ويبحث عنها على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، وذلك بعد أن اعتمدها أمس اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بعد أن حقق طلاب الصف الثالث بمحافظة القاهرة نسبة نجاح بلغت 82%، وهي نسبة تعتبر عالية جدا بالمقارنة بمحافظات أو أخرى أو سنوات سابقة، وتأتي نتيجة نهاية سنوات التعليم الأساسي والتي تختتم بالصف الثالث الإعدادي هذا العام خلال شهر رمضان المبارك، كما أدى طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية لهذا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018- 2019 خلال الشهر الكريم في أجواء صعبة من أرتفع في درجات الحرارة، بالإضافة إلى الصيام لعدد طويل من الساعات.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

وبناء على التصريحات التي أدلى بها السيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن الإعلان الرسمي عن النتيجة سيكون من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من خلال الرابط التالي، هنا.

ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لقراءه خدمته الجديدة للاستعلام وعرض نتائج الشهادات التعليمية من خلال الرابط التالي هنا.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة

ويمكن لك الاطلاع عل النتيجة بخطوات بسيطة من خلال الدخول على الرابط سالف الذكر، ثم كتابة رقم الجلوس قي المكان المخصص لذلك، وبعدها يتم الضغط على عرض النتيجة، وفي حالة البحث عن نتيجة أخرى يتم الضغط على بحث جديد.

153 ألف تقدموا للامتحان وإدارة وسط القاهرة في المقدمة

جدير بالذكر أن من تقدموا لدخول امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2018 – 2019، بلغ أكثر من 153 ألف طالب وطالبه، نجح منهم أكثر من 149 ألف طالب، لتصل نسبة النجاح بذلك إلى 82%.

وكانت إدارة وسط القاهرة التعليمية قد حققت المركز الأول من بين كافة أدارات القاهرة التعليمية حيث بلغت نسبة النجاح بها 98.26%، فيم احتلك إدارة غرب القاهرة التعليمية المركز الثاني بنسبة نجاح بلغت 96.17%، وجاء بعدها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.10%.

وشهد عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية رقما كبيرا هذا العام في محافظة القاهرة، بعد أن حقق 99 طالب وطالبه الدرجة النهائية في جميع المواد.

صور أوائل الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة