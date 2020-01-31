برقم الجلوس.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في محافظة القاهرة

بينما ينتظر الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، لنتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة للعام الدراسي الجاري 2019/2020، حصل موقع “كلمة”، على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بشكل حصري.

ونعرض لكم في هذا التقرير، في إطار سياستنا بموقع “كلمة”، لمد زوارنا بكل يرغون في الوصول إليه، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 في محافظة القاهرة، برقم الجلوس فقط.

برقم الجلوس.. نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بالقاهرة

وأعلنت محافظة القاهرة، في بيان رسمي، أمس الخميس، أن المحافظ اللواء خالد عبد العال، قد اعتمد نتائج الامتحانات الخاص بالفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري 2019-2020.

ومن جهته، أكد محمد عطيه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أمس، أن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ستظهر إلكترونيا اليوم الجمعة 31 يناير 2020.

نسب النجاح بجميع الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة

أشار بيان محافظة القاهرة إلى أن نسبة النجاح في التعليم العام هي الأقل، على عكس الإعدادية المهنية والمدارس الدولية، حيث اعتمد المحافظ نتيجة التعليم العام بنسبة نجاح بين الطلاب بلغت 77.7%، وذلك بواقع نجاح 117271 طالب وطالبة بجميع المدارس، من إجمالي 150929 طالب وطالبة تقدموا لأداء الامتحانات داخل المحافظة.

وأوضح اللواء خالد عبد العال، في بيان اعتماد النتيجة، أن نسبة النجاح في الإعدادية المهنية بلغت نجاح 92.5%، في حين سجلت المدارس الدولية نسبة نجاح بلغت 95%، مشددا على أن النسبة الأعلى للنجاح كانت من نصيب الصم وضعاف السمع والمكفوفين، حيث سجلت نسبة نجاح 100%.