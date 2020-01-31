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برقم الجلوس.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في محافظة القاهرة

بواسطة معتز الجمّال
نتيجة الشهادة الإعدادية

بينما ينتظر الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، لنتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة للعام الدراسي الجاري 2019/2020، حصل موقع “كلمة”، على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بشكل حصري.

ونعرض لكم في هذا التقرير، في إطار سياستنا بموقع “كلمة”، لمد زوارنا بكل يرغون في الوصول إليه، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 في محافظة القاهرة، برقم الجلوس فقط.

برقم الجلوس.. نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بالقاهرة

وأعلنت محافظة القاهرة، في بيان رسمي، أمس الخميس، أن المحافظ اللواء خالد عبد العال، قد اعتمد نتائج الامتحانات الخاص بالفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري 2019-2020.

ومن جهته، أكد محمد عطيه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أمس، أن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ستظهر إلكترونيا اليوم الجمعة 31 يناير 2020.

نسب النجاح بجميع الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة

أشار بيان محافظة القاهرة إلى أن نسبة النجاح في التعليم العام هي الأقل، على عكس الإعدادية المهنية والمدارس الدولية، حيث اعتمد المحافظ نتيجة التعليم العام بنسبة نجاح بين الطلاب بلغت 77.7%، وذلك بواقع نجاح 117271 طالب وطالبة بجميع المدارس، من إجمالي 150929 طالب وطالبة تقدموا لأداء الامتحانات داخل المحافظة.

وأوضح اللواء خالد عبد العال، في بيان اعتماد النتيجة، أن نسبة النجاح في الإعدادية المهنية بلغت نجاح 92.5%، في حين سجلت المدارس الدولية نسبة نجاح بلغت 95%، مشددا على أن النسبة الأعلى للنجاح كانت من نصيب الصم وضعاف السمع والمكفوفين، حيث سجلت نسبة نجاح 100%.

نتائج الشهادة الإعدادية
النتيجةالحالة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
الفصل الدراسي الاول 2020		الآن النتيجة
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ
الفصل الدراسي الاول 2020		الآن
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح
الفصل الدراسي الاول 2020		بعد قليل
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوداي الجديد
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية
الفصل الدراسي الاول 2020		الآن
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة

معتز الجمّال

    صحفي مصري، شغلت مناصب تحريرية مختلفة في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وأهتم بالصحافة الخدمية التي تساعد القارئ على الوصول إلى معلومة مفيدة.

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