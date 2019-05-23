برقم الجلوس فقط | اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الإسكندرية 2019

نتيجة 3 إعدادي محافظة الإسكندرية الأكثر بحثاً الآن من طلاب وطالبات عروس البحر الأبيض المتوسط، بعد أن انتهت الإمتحانات يوم 16 مايو الماضي 2019، ويتم معرفة النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لمحافظة الإسكندرية وذلك برقم الجلوس فقط، وظهرت النتيجة منذ دقائق قليلة بعد أن اعتمدها محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، بنسبة نجاح بلغت 84.2%، وبلغ عدد أوائل طلاب 3 إعدادي محافظة الإسكندرية نحو 32 طالب.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2019

ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية، ويُمكن لجميع طلاب وطالبات 3 إعدادي الحصول على النتيجة بكل سهولة من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية.

الدخول إلي رابط محافظة الإسكندرية البوابة الإلكترونية .

. إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على النتيجة.

وفي حالة لم تتمكن من الحصول على نتيجتك، يُمكنك ترك رقم جلوسك الخاص أسفل المقال في الصندوق الخاص بالتعليقات، وسوف نقوم بالرد عليك على الفور للحصول على نتيجتك.

نتيجة 3 إعدادي الترم الثاني الإسكندرية

بلغ عدد أوائل إعدادية الإسكندرية 32 طالب منهم 8 طلاب قد حصلوا على الدرجات النهائية، ونُقدم لكم عبر موقع كلمة دوت أورج خدمة الإستعلام عن نتيجة 3 إعدادي برقم الجلوس، بكل سهولة قم بوضع رقم جلوسك الخاص في صندوق التعليقات بالأسفل وفي أقرب وقت سوف يتم الرد على تعليقك بنتيجتك، علماً بأن مادة التربية الفنية والدين وكذلك الحاسب الآلي لا تُضاف للمجموع ولكنها مواد أساسية للنجاح والرسوب.