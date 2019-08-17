“برقم الجلوس” نتائج الشهادة الثانوية 2019 ليبيا – وزارة التعليم الليبية “natija.moel.ly”

أصبح الآن على جميع طلاب الشهادة الثانوية الليبية اجراء الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ليبيا للعام الدراسي 2019 بكل سهولة، وكذلك معرفة نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس، حيث ظهرت الكثير من شهادات الثانوية العامة في مصر وسوريا والعراق …الخ، وجاري خلال هذه الساعات القصيرة اعتماد نتيجة الثانوية العامة في ليبيا للعام الدراسي 2019، أما نتيجة الشهادة الاعدادية فقد ظهرت الآن ويمكنكم الإستعلام عنها برقم الجلوس، وسوف نضع لكم رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 ليبيا برقم الجلوس ضمن موقع وزارة التعليم الليبية، وعلى ذلك فقد أصبح من السهل إجراء استعلام إلكتروني برقم الجلوس فور إطلاقها وهذا ما نوضحه بكل سهولة من خلال هذه المقالة التي تخص الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة بدولة ليبيا 2019.

نتائج الثانوية العامة 2019 ليبيا برقم الجلوس

في حالة الرغبة في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية بليبيا يمكنكم الدخول مباشرة على الرابط التالي “natija.moel.ly” واختيار أياً من (نتيجة الشهادة الاعدادية – نتيجة الشهادة الثانوية) كما توضح النافذة التالية:

وبعد فتح النافذة يتم كتابة رقم الجلوس والضغط على “عرض نتيجة الطالب” وسوف يظهر بيان مفصل عن النتيجة بالدرجات.

ويمكنكم التعليق اسفل المقالة بكتابة رقم الجلوس وسوف يتم الرد عليكم بنتيجة الثانوية العامة في ليبيا 2019 ولهذا يرجى متابعة هذه المقالة باستمرار، مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع طلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية والحصول على أعلى الدرجات.