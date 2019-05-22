برقم الجلوس .. نتيجة الإعدادية في المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2019

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات ظهور نتيجة الترم الثاني 2019 بفارغ صبر وفي السطور القادمة سنتناول ونتابع نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية وقد انتهى الطلاب من أداء الامتحانات منذ أيام القليلة، وبدأ البحث المستمر على مواقع الأنترنت على نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني لعام 2019 .

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية:

والى الآن لم ينتهي المصححين من ن أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات والمراجعة وبمجرد انتهائها سوف يتم اعتمادها من السيد محافظ المنوفية “السيد شاهين” ، وينتظر الطلبة على مستوى محافظة المنوفية ومنها مركز تلا ، والشهداء ، الباجور، السادات، منوف ، باجور .. وغيرها من مراكز محافظة المنوفية .

ومن الجدير بالذكر أن طلاب الصف الثالث الاعدادي قد أدوا الامتحانات في “اللغة العربية واللغة الانجليزية والتربية الدينية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية” ، وان المواد “الكمبيوتر ، التربية الدينية والتربية الرياضية المجالات ” لا تدخل درجاتها ضمن الدرجات وان المجموع النهائي 280 درجة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية 2019:

يمكنك عزيزي الطالب متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أو يمكن الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

وإدخال الاسم ورقم الجلوس

وسوف يتم فتح باب التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بعد الإعلان الرسمي عنها في المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم بيومين.