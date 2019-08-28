برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم

اعتمدت رسميا نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019، للقسمين العلمي والأدبي، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها الآن برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من خلال بوابة الثانوية العامة، ونتابع معكم في هذا التقرير رابط الحصول على النتيجة، وتفاصيل أعداد المتقدمين للامتحانات ونسب النجاح في كل شعبة دراسية بحسب البيان الصادر عن الوزارة بتاريخ اليوم الأربعاء 28 أغسطس، حيث أنهى الطلاب تأدية امتحانات الدور الثاني منذ أيام قليلة وحرصت كنترولات الثانوية العامة على النتهاء منها في فترة قصيرة تيسيرا على الطلاب الذين من المنتظر أن يسجلوا رغباتهم في المرحلة الثالثة للتنسيق خلال الأيام المقبلة بحسب ما ستعلنه اللجنة العليا للتنسيق، لتسجيل رغباتهم وترشيحهم للكليات والمعاهد الجامعية قبل بدء العام الدراسي الجديد 2019/2020.

نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني

بعد حوالي ثلاثة أيام فقط من إجراء آخر الاختبارات في جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2018/2019، اعتمد نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد مجاهد، الأربعاء 28 أغسطس، نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني بالنيابة عن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وأصدرت الوزارة بيانا صحفيا كشفت فيه عن كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

وجاء في بيان الوزارة بشأن التفاصيل الكاملة لنتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019 ما يلي:

عدد الطلاب والطالبات الذين كان لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019 بلغ 123 ألف و957، منهم عدد 39 ألف و841 طالب وطالبة بالشعبة العلمية علوم، و15 ألف و482 طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات، بالإضافة إلى 68 ألف و652 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

أما بالنسبة لعدد الطلاب الذين حضروا لأداء الامتحانات فبلغ 122 ألف و456 طالب وطالبة، نجح منهم 113 ألف 479 طالب وطالبة وعدد الطلاب الراسبين بلغ 8 آلاف و977 طالب وطالبة، بنسبة نجاح 92.6%.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019

ويتاح للطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، بالدخول على بوابة الثانوية العامة الملحقة به الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني برقم الجلوس، على الرابط من هنا.

وأدى الطلاب الذين لم ينجحوا في اجتياز امتحانات الدور الأول، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 في الفترة من 17 أغسطس، وحتى يوم 26 من نفس الشهر ولمدة أسبوع واحد.

وعملت كنترولات الثانوية العامة خلال أيام الامتحانات على تصحيح أوراق الإجابات أولا بأول ورصد ومراجعة الدرجات وهو ما ساعد في اعتماد النتيجة بعد أيام قليلة من انتهاء الامتحانات.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب الاستعلام عن النتيجة على الإنترنت برقم الجلوس قبل ظهورها في المدارس رسميا للحصول على نتيجة استرشادية، مع الإشارة إلى أن الشهادة الرسمية التي يتم التعامل بها في الأوراق الرسمية لا يكون الحصول عليها إلا من خلال المدرسة المقيد بها الطالب.

وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الماضية باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة للالتحاق بالكليات والمعاهد لطلاب الدور الأول، ومن المنتظر أن تعلن اللجنة العليا للتنسيق فتح باب تسجيل الرغبات في نفس المرحلة مرة أخرى لطلاب نفس المرحلة عبر بوابة الحكومة المصرية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019، أنها ستقوم بفتح باب تقديم التظلمات على نتيجة الدور الثاني بداية من غد الخميس 29 أغسطس ولمدة أسبوعين.