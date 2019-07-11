“برقم الجلوس” نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر رابط بوابة الثانوية العامة فور اعتمادها رسمياً

يبحث جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة عن أي معلومة تخص “ظهور نتيجة الثانوية“، فمنذ وقت قليل صرح مسئولون داخل وزارة التربية والتعليم بأنه تم ألانتهاء من تصحيح جميع الأوراق الخاصة بإجابات الطلاب داخل جميع كنترولات الثانوية العامة وذلك لجميع المواد الدراسية المقررة للقسمين العلمي علوم، والعلمي رياضة, والقسم الأدبي، وسيتم إعلان النتيجة خلال الأسبوع المقبل وذلك بعد اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي من خلال مؤتمر صحفي يبين تفاصيل ظهور النتيجة.

كيفية الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2019 عند اعتمادها رسمياً

يستطيع جميع الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية موقع نتيجة الثانوية العامة لعام 2019، ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بكل، ثم تحديد القسم العلمي أو الأدبي، ثم الضغط علي عرض النتيجة.

تفاصيل بشأن ظهور نتيجة الثانوية العام للدور الأول عام 2018-29019

عند أعتماد “نتيجة الثانوية العامة” سيتم نشر أسماء الأوائل بكل محافظة على حدة وأسماء الأوائل على مستوى الجمهورية، ثم يتم نشر باقي النتائج لجميع الطلاب علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وكانت الامتحانات مرت بوجود شكاوى من بعض الطلاب حول صعوبة بعض الأجزاء في الامتحانات وخاصة في أمتحان اللغة الانجليزية وفى مادة الديناميكا، ولكن هذه الصعوبة تبين وتبرز الطالب المتفوق من الطالب متوسط المستوى، وخلال أداء الامتحانات في هذه السنة تم ألانتهاء من حالات الغش الإلكتروني التي كانت تحدث من قبل، وسوف نساعد كل متابعي موقعنا المتميز الحصول علي نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها رسمياً بترك تعليق برقم جلوس كل طالب في التعليقات.