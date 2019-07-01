برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الآن عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوي الفني

استعلم برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول الآن، عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات لخدمات نتائج شهادات الثانوي الفني، وأسماء أوائل شهادة الدبلوم لكل شعبة فنية، حيث ظهرت الآن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي برقم الجلوس، بعد طول انتظار، يمكن استخراج الدرجات ومعرفة النسبة المئوية، وبحث إمكانية استكمال الدراسة الجامعية والكليات التي تقبل خريجي الدبلومات وفق نتائج الطلاب والنسبة المئوية للنجاح التي تحسب وفق المجموعة الكلي في نتيجة الدبلوم الفني لكل شعبة بنظام الدراسة الثلاث أو الخمس سنوات.

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرها الصحفي المنتظر من حوالي 757 ألف طالب وطالبة بخلاف أولياء الأمور لطلاب الشهادات الفنية في دبلوم فني صناعي أو زراعي أو تجاري وفندقي، وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونائبه الدكتور محمد مجاهد، تم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول، مرفق أدناة أسماء وصور الطلاب الأوائل على مستوى الشهادات الفنية ونسبة النجاح لكل شهادة.

أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019

نشرت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، تفاصيل ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول، وفي مقدمة تلك النسب العلان عن أسماء أوائل شهادة الدبلومات الفنية 2019 على مستوى محافظات الجمهورية، حث حصل 31 طالب وطالبة على أعلى المعدلات والنسب المئوية على مستوى الشهادات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والزراعية، وقبل وضع رابط نتيجة الدبلوم من خدمات بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي .

نسب النجاح في نتيجة شهادة الثانوي الفني

وزارة التعليم أعلنت عن نسب النجاح وحضور الطلاب في نتائج شهادة الدبلومات الفنية التي ظهرت على رابط بوابة مركز المعلومات، وتم مقارنة نسبة النجاح للعام الحالي بمثيلتها للعام الماضي في نتيجة دبلوم الصنايع، و نتيجة دبلوم التجارة 2019، ونتيجة دبلوم الزراعة.

عدد طلبة التعليم التجاري (4527) بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي. – عدد طلبة التعليم الفندقي (3370) بنسبة نجاح 85.03% بانخفاض 2.7% عن العام الماضي. – عدد طلبة التعليم الزراعي (261) بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% عن العام الماضي. – عدد طلبة التعليم الصناعي (7111) بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% عن العام الماضي. الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي. كما تقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث: – عدد طلبة التعليم التجاري (246792) بنسبة نجاح 19,63% بزيادة 4.76% عن العام الماضي. – عدد طلبة التعليم الفندقي (15629) بنسبة نجاح 39,76% بانخفاض 67,1% عن العام الماضي. – عدد طلبة التعليم الزراعي (72903) بنسبة نجاح 70,42% بزيادة 38,0% عن العام الماضي. – عدد طلبة التعليم الصناعي (296668) بنسبة نجاح 18,66% بزيادة 14,5% عن العام الماضي. الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3% عن العام الماضي.

رابط نتيجة الدبلومات بوابة مركز المعلومات

الاستعلام برقم الجلوس نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول من موقع وزارة التربية والتعليم عبر خدمات بوابة مركز المعلومات برقم الجلوس، حيث يتم تحدي اسم الشعبة من بين صناعي – زراعي- تجاري – فندقي ، ثم إدخال رقم الجلوس واظهر النتيجة.