برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع الشعب “الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي” سجل رقمك الان

يتابع طلاب الدبلومات الفنية بمختلف أقسامه “تجاري وصناعي وزراعي وفندقي” أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في حالة من التوتر والقلق، وقد أدى أكثر من 750 ألف طالب وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018 – 2019، ويتساءل الجميع عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 للاطمئنان على ما قدموه خلال فترة الامتحانات ومن المفترض أن يتم إعلان النتائج كاملة عبر موقع البوابة المصرية للتعليم الفني خلال ساعات قليلة حيث أنه كان محدد أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح داخل الكنترولات فور الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، فتابعونا.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019

قد بدأت أعمال تصحيح كراسات الإجابات الخاصة بطلبة وطالبات الدبلومات الفنية بمجرد انتهاء الطلبة من اداء كافة الامتحانات، يذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف الأقسام قد بدأت في منتصف شهر مايو الماضي واستمرت لمدة أسبوعين حتى انتهت في أواخر شهر مايو 2019 ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن ظهور النتائج خلال أيام قليلة على أن يتم تحديد ذلك وإعلانه من خلال مؤتمر صحفي يعقد خصيصًا للإعلان عن موعد ظهور النتائج.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

سوف تكون نتيجة الدبلومات الفنية 2019 متاحة للطلاب وأولياء الأمور عبر موقع البوابة المصرية للتعليم الفني برقم الجلوس فقط في أواخر شهر يونيو الجاري حسب ما أوضح أحد المصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي أن يتم الانتهاء من الأعمال الخاصة بالتصحيح ورصد وتجميع درجات طلاب الدبولمات الفنية بمختلف الأقسام لإعلان النتائج، نتيجة دبلوم صنايع 2019، نتيجة دبلوم تجارة 2019، نتيجة دبلوم زراعة 2019 ونتيجة دبلوم فنادق 2019.