برقم الجلوس .. نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة التعليم الفني

بوابة التعليم الفني ، ظهرت مساء امس الاثنين نتيجة الدبلومات الفنية 2019 “التجاري، الصناعي، الزراعي، الفندقي، التمريض” وكان جميع الطلبة منتظرين النتيجة بفارغ حيث انهم انتهوا من أداء امتحانات لهذا العام وقد قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية وإعلان أسماء الطلبة الأوائل وتم رفع النتيجة على مواقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الفني ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ونسب النجاح.

وقد بلغت نسبة النجاح للدبلومات الفنية لعام 2019 لنظام الثلاث سنوات 62.56% حيث زادت نسبة النجاح عن العام الماضي بحوالي 4% .

وقد بلغت نسبة النجاح للدبلومات الفنية لعام 2019 لنظام الخمس سنوات 85.72% حيث زادت نسبة النجاح عن العام الماضي بحوالي 2.5%.

رابط الحصول على نتيجة التعليم الفني :

يمكنك عزيزي الطالب الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية عبر بوابة التعليم الفني ، وبالفعل تم تفعيل رابط البوابة للحصول على النتيجة ويمكنك عزيزي الطالب ترك اسمك ورقم جلوسك اسفل هذه المقال وسوف يقوم الوقع بمساعدتكم في الحصول على النتيجة في اسرع وقت ممكن وتتمنى أسرة موقع كلمة دوام النجاح والتوفيق لكل الطلاب.

وقد نوه الدكتور “محمد مجاهد” نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 سوف تكون جاهزة يوم الأحد وسوف يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باعتمادها واعلانها يوم الاثنين وبالفعل قام السيد الوزير باعتماده.