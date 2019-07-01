نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس نتيجة الدبلوم الفني الصناعي والتجاري والتمريض والزراعي والفندقي 2019 نظام 5،3 سنوات بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019، الآن وبعد طول انتظار نعرض إليكم متابعينا نتائج الدبلومات الفنية بجميع أقسامها سواء كان دبلوم الزراعة أو دبلوم الصنايع، أو الدبلوم التجاري، أو دبلوم السياحة والفنادق أو دبلوم التمريض، وذلك بنظاميه نظام الخمس سنوات، ونظام الثلاث سنوات، أخيراً أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية عن إعتماده لنتيحة الدبلومات الفنية، بعد أن إنتهى الكنترول من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لأوراق إجابات الطلبة والطالبات من جميع المحافظات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

وقد تم عقد مؤتمر صحفي ضخم ضم مجموعة كبيرة من الأساتذة والمشرفين للإعلان عن النتائج وأسماء الأوائل على مستوى الجمهورية، والذي بلغ عددهم ٣١ طالب وطالبة. ومن الجدير بالذكر أن نتائج الدبلومات مهمة جدا للطلبة والطالبات، حيث أنها بوابتهم لدخول الكليات المناسبة لهم، وذلك مثل كلية التجارة، وكلية الهندسة، وكلية الزراعة، وكلية السياحة والفنادق، وكلية التمريض، وكلية التربية الفنية وغيرها من الكليات، ولذلك يسعى الطلبة بكامل جهودهم لتحقيق التفوق والوصول لحلمهم.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019

وقد أعلن الدكتور شوقي في مؤتمره الصحفي بأن نسب نجاح الدبلومات هذا العام قد بلغت ٦٢٪ وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالعام الماضي،وللاستعلام عن نتائج الدبلومات، يمكنك الحصول على النتيجة الآن بإستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط من خلال تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة التعليم الفني، مع خالص امنياتنا بالنجاح والتوفيق للجميع.