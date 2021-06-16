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برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة .. 6 روابط مباشرة

بواسطة أحمد ياسين
نتيجة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة

اعتمد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021 بنسبة نجاح بلغت 83.31%، وتعد من النسب القليلة بالمقارنة ببعض المحافظات الأخرى التي ظهرت نتيجتها، وأشار للواء احمد راشد، محافظ الجيزة إلى أن عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لامتحانات هذا العام بلغ 163507  طالب وطالبة، وعدد الذين حصلوا على الدرجات النهائية بلغ 292 طالب وطالبة، وبين راشد أن الإدارات التي حققت أفضل النتائج كانت أدارة الوارق وأكتوبر والشيخ زايد، والعمرانية، حيث حصلوا على أعلى نسب في النجاح، وفيما يلي سنقوم بعرض رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2020 / 2021.

1 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 محافظة الجيزة
2 طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي
3 الاستعلام عن نتائج باقي المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 محافظة الجيزة

ونقدم لك عزيزي القارئ 6 روبط مباشرة للاستعلام عن النتيجة، ويمكنك تجربة أي منهم للوصول للنتيجة بسبب الضغط الكبير على رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ويمكنك الدخول على الرابط التالي، هنا.

اجراءات احترازية مشددة خلال الامتحانات

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي

يمكنك الاستعلام عن النتيجة باتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

الضغط على أي رابط من الـ6 روابط الداخلية.

بعد تحميل الموقع يتم إدخال رقم الجلوس في الرقم المخصص لذلك.

الضغط على عرض النتيجة.

الاستعلام عن نتائج باقي المحافظات

ويمكنك الاستعلام عن باقي المحافظات من خلال الروابط التالية

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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