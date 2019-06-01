برقم الجلوس … نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى محافظة الشرقية الآن عبر موقع التربية والتعليم بمحافظة الشرقية

ظهرت منذ قليل نتائج الشهادة الإعدادية الدور الأول الترم الثاني 2019 محافظة الشرقية، على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الشرقية، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة بإدخال رقم الجلوس فقط وبدون كتابة الاسم، حيث وفرت وزارة التربية والتعليم في إطار تحديث منظومة التعليم وتوفيراً للوقت وتفادياً ضياع أو تلف أوراق النتائج وفرت النتائج على المواقع الإلكترونية الخاصة بكل محافظة، وأيضا قد يمضى وقتا قصيراً وسوف يتم رفعها أيضا على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي الخاص باستعراض نتائج جميع المراحل الأساسية.

نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس 2019:

أدى طلاب الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الثاني، في المواد المختلفة مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والجبر والهندسة والعلوم، بحيث يتمكن الطالب من تحديد مستقبله واختيار ما يحبه من المواد المختلفة التي تمت دراستها خلال العام، حيث تعمل منظومة التعليم الحالي جاهدة على تحديث اختيارات الطلاب وتوفير فرص مختلفة بعد المرحلة الإعدادية، والتي لم تقتصر فقط على التعليم الثانوي بل تنوعت وتعددت منذ آخر عامين دراسيين لتشجيع الطلاب والطالبات على التفكير والابتكار.

والجدير بالذكر بأن تمت الآن ظهور نتائج محافظة الشرقية على الشرقية توداى، وقد قام سيادة المحافظ/ ممدوح غراب باعتماد النتيجة منذ ساعات قليلة، حتى يتمكن جميع طلاب الشهادة الإعدادية من الاستعلام عن النتيجة إلكترونياً.

رابط نتيجة محافظة الشرقية الترم الثاني 2019:

تم الآن رفع النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم محافظة الشرقية، والتي يمكن إدخال رقم جلوس الطالب فقط وسوف تظهر النتيجة في الحال، وسوف يتم تكريم أوائل محافظة الشرقية من المراكز المختلفة في الصباح الباكر من يوم غد والذين قد تم إعلامهم بالنتيجة منذ ساعات.

في حال واجهتك أي مشاكل في الاستعلام عن النتيجة اترك رقم الجلوس مع كتابة المحافظة وسوف نعلمك بالنتيجة في الحال.

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