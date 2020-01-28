برقم الجلوس..نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الفصل الدراسي الأول في عدة محافظات

برقم الجلوس..نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الفصل الدراسي الأول في عدة محافظات

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في بعض محافظات مصر الفصل الدراسي الأول لعام 2020، حيث يتم إعلان نتائج الامتحانات تباعاً عقب اعتماد كل محافظة، واليوم ظهرت نتيجة محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 85.2% ، كما تم إعلان نتائج الإعدادية كفر الشيخ بالأمس بنسبة نجاح مرتفعة بلغت 90.34%، ننشر روابط لمحافظات يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلالها برقم جلوس الطالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول

اعتمد السيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية نتائج الاعدادية بنسبة نجاح جيدة بلغت 85.2%، حيث تصدرت إدارة الجمرك التعليمية المركز الأول بنسبة 98% يليها إدارة العجمي إدارة غرب ثم إدارة شرق، يليها إدارة وسط ثم المنتزه بعدها العامرية والأخيرة إدارة برج العرب.

كما اعتمد السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية اليوم

وأيضاً اعتمدت نتائج الصف الثالث الاعدادي محافظة مطروح بنسبة نجاح بلغت 80.1% وتعد هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية.

روابط الحصول على نتيجة الاعدادية برقم الجلوس

نتيجة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

نتيجة الإعدادية محافظة الإسكندرية

نتيجة الاعدادية محافظة الجيزة

نتيجة الاعدادية محافظة القاهرة

نتيجة الاعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الاعدادية محافظة دمياط

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة مرسى مطروح

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نتيجة الاعدادية محافظة الغربية

نتائج امتحانات محافظة الفيوم

نتائج الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

نحيط العلم بحضراتكم أن جميع الروابط رسمية يتم إعلان النتيجة عليها فور اعتمادها.