“برقم الجلوس” نتيجة الصف الأول الثانوي لعام 2019 في جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم قريباً

نوضح لكل طلاب الصف الأول الثانوي “نتيجة الصف الأول الثانوي” للترم الثاني عام 2019، فينتظر الكثير من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور ظهور نتيجة ألامتحانات بسبب أن مرحلة “الصف الأول الثانوي” تعتبر أول تجربة للنظام الجديد بامتحانات التابلت، والذي تسعي وزارة التربية والتعليم من خلاله إلي تحديث نظام التعليم في مصر والتحول من نظام التعليم القديم الذي كان مبني علي الحفظ وعدم الفهم إلي نظام جديد يعتمد على التفكير والأبداع، وسنوضح لجميع الطلاب كيفية ألاستفسار عن النتيجة برقم الجلوس أو الاسم.

ألاستعلام عن درجات “نتيجة الصف الأول الثانوي” نظام التابلت 2019.

يتم الدخول عبر الموقع الإلكتروني المحدد من الوزارة الآتي: رابط نتيجة الصف الأول الثانوي.

يتم أدخال رقم جلوس الطالب والضغط علي بحث ليتم عرض النتيجة.

“نتيجة الصف الأول الثانوي” النظام الجديد 2019 جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه قد تم الانتهاء من أداء الامتحانات الفترة الماضية، وانتهت جميع اللجان المعنية المختصة بتصحيح أوراق إجابات الطلاب، ويوجد 655 مركز لتصحيح أمتحانات “الصف الأول الثانوي” يداخل جميع المحافظات، وأن النتيجة سيتم إعلانها خلال ساعات، وقد أوضح وزير التربية والتعليم علي أن جميع النتائج ستكون مناسبة للجميع باعتبارها منظومه جديدة ولا داعي للتوتر، وقال الوزير بأن “نتيجة أولي ثانوي” سوف يتم رفعها من خلال الرابط السابق الذي تم ذكره بالأعلى من خلال إدخال رقم الجلوس.

ملحوظة هامة: من يرغب في ألاستفسار عن النتيجة سواء الدرجات أو رابط ألاستعلام عن النتيجة، يترك تعليق برقم الجلوس والاسم وسنبحث له عن النتيجة فور رفعها إلكترونياً علي موقع الوزارة.

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