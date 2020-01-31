برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

لجميع الطلبة والطالبات بالشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة، قال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الاستاذ محمد عطيه، أثناء اعتماد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال يوم أمس الخميس الموافق 30 يناير 2020 نتيجة الشهادة الاعدادية للترم الأول 2020 بمحافظة القاهرة، أنه يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة والراغبين في معرفة نتيجتهم في الترم الأول الدخول اليوم الجمعة 31 يناير 2020 لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي.

كيفية الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة:-

يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة الدخول الآن عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي لمعرفة نتيجتهم، حيث أنه وفقاً لما أعلنه الاستاذ محمد عطيه مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة فإن النتيجة متاحة الآن على الموقع الالكتروني لبوابة التعليم الاساسي عبر الرابط التالي، كذلك فإنه يمكن لطلبة وطالبات الاعدادية بالقاهرة الحصول على النتيجة من خلال كتابة رقم الجلوس والاسم في تعليقات الموقع وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة خدمة منا لأبناء طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قام يوم أمس الخميس باعتماد نتيجة الاعدادية بالقاهرة الترم الأول 2020 وبلغت نسبة النجاح في اعدادية القاهرة 2020 نحو 77.7%، كما أعتمد أيضاً نتيجة الترم الأول للشهادة الاعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100%، والاعدادية المهنية بنسبة نجاح بلغت 92.5%.