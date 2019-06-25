برقم الجلوس والاسم يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2018-2019 لجميع محافظات الجمهورية

ننتظر نحن وإياكم لحظة ظهور نتيجة الدبلومات الفنية لنهاية العام الدراسي 2019، والتي من المقرر لها أن تظهر بحلول أواخر الشهر الجاري، هذا وينتظر كل طلاب الدبلومات الفنية “التجارية والصناعية والزراعية والفندقية” لحظة الإعلان عن النتائج على أحر من الجمر، ليطمئنوا على جهودهم المبذولة طيلة العام، ولتحديد وجهتهم الدراسية خلال السنوات القادمة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 :

الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الفنية بنظاميها “ثلاث سنوات وخمس سنوات”، قد بدأت امتحاناتهم خلال يوم الثامن عشر من شهر مايو المنصرم بكل أنحاء الجمهورية، وانتهت كل أعمال الامتحانات في أوائل الشهر الحالي ، هذا وتُجرى الآن أعمال التصحيح ورصد الدرجات على قدم وساق، حتى يتم الإعلان عن النتائج لكل الأقسام بحلول نهاية الشهر الجاري أو أوائل يوليو القادم.

ومن جانبها، شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الدقة في أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات ليحصل كل طالب على حقوقه كاملة دون إفراط أو تفريط، فالأمر يتعلق بمصير الطلاب وحتى لا يتعرض أي منهم للظلم، بالإضافة لما سبق، أكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد بأن نسب نجاح البنات أعلى من نسب نجاح البنين وفقاً للعينة العشوائية التي تم اتخاذها.

رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2019 :

اكدت مصادر مسئوله بوزارة التربية والتعليم بأنه يمكنكم الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية من خلال موقع بوابة التعليم الفني، حيث اقتربت النتائج على الظهور، وهي الآن في مرحلة المراجعة الدقيقة لأن أي خطأ يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة لذا لا داعي لاستعجال النتيجة، فقط ترقبوا معنا لحظة ظهورها