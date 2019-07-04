برنامج المنهل لنتائج الإمارات 2019|نتائج الثانوية العامة الإمارات عبر موقع وزارة التربية والتعليم الصف الثاني عشر

يترقب طلاب والطالبات الصف الثاني عشر 2019 بالإمارات ،للإعلان نتائج الثانوية العامة في دولة الامارات العربية المتحدة عبر برنامج المنهل almanhal لنتائج الإمارات 2019 للفصل الدراسي الثاني،حيث من المقرر ظهور نتائج الصف الثاني عشر اليوم الخميس مساءا 4 يوليو 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الإماراتية لنتائج الطلاب

نتائج الثانوية العامة الإمارات 2019

لقد قواموا الطلاب والطالبات للصف الأول وحتي الصف الثاني عشر من الانتهاء باداء الامتحانات لعام الدراسي 2018-2019 في يوم 30 يونيو 2019 في وسط حالة من الهدوء للطلاب واللجان وعدم صدور أي شكوي من المواد التي أدت الطلاب الامتحانات فيها ، وبعد الانتهاء من الامتحانات في جميع الصفوف من الأول إلي الثاني عشر وفرت وزارة التربية والتعليم بدولة الامارات نظام برنامج المنهل للاستعلام نتائج الثانوية العامة بالإمارات لتسير جميع الطلاب سهولة معرفة نتائج الامتحانات

كيفية استخراج نتيجة الثانوية العامة بالإمارات من خلال رابط المنهل

نقدم لكم رابط نتائج نظام النهل للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2019 بالإمارات من خلال اتباع الخطوات التالية :