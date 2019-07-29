بشرى سارة.. أماكن خالية في كليات القمة لطلاب المرحلة الثانية لتنسيق 2019

يترقب العديد من طلاب المرحلة الثانية فتح باب التسجيل بالجامعات لعام 2019، حيث حملت نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى بالجامعات لعامي 2019 – 2020، مفاجآت جديدة لتنسيق المرحلة الثانية، وخاصة لطلاب الشعبة العلمية والأماكن الخالية في هذه الشعبة لكليات القمة، ونستعرض معكم كافة التفاصيل عن المرحلة الثانية وموعد فتح باب التسجيل والقبول بالجامعات.

تنسيق كليات المرحلة الثانية لعام 2019

بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات أمس الأحد، يبدأ مكتب التنسيق لوزارة التعليم العالي باستقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية بعد غد الأربعاء الموافق 31 يوليو حتى يوم الأحد الموافق 4 أغسطس، وأعلنت انطلاق المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات بالجامعات لتنسيق 2019، حد أدنى 320 درجة بالنسبة للشعبة العلمية بنسبة 78.05%، وبحد أدنى للشعبة الأدبية 279 درجة بنسبة 68.05%.

الأماكن الخالية لطلاب المرحلة الثانية لتنسيق 2019

توجد أماكن خالية لطلاب المرحلة الثانية لشعبة علمي رياضة، بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية، في جامعة القاهرة وجامعة السويس، وكليات الآداب والعلوم والتمريض والحقوق والتجارة، والتربية والزراعة والتربية النوعية والهندسة والحاسبات والمعلومات والتخطيط العمراني بجامعة القاهرة، وقد تستمر المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد لتنسيق 2019، لمدة 5 أيام من بدء أول يوم الأربعاء، وبلغ إجمالي تنسيق المرحلة الثانية 229 ألف و978 طالباً وطالبة.

يذكر أن الحد الأدنى للشعبة العلمية بالمرحلة الأولى 97.07% فأكثر ، والشعبة الهندسية 95% فأكثر، والشعبة الأدبية 80% فأكثر، وجاء إجمالي عدد الطلاب بهذه المرحلة 143 ألف و313 طالباً وطالبة.