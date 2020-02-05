“بشكل جديد”.. وقف رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي وإعادة إعلانها اليوم الأربعاء

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة قامت بإيقاف رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي العام الترم الأول 2019 / 2020 وذلك لإعادة إعلان النتيجة اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2020 ولكن بشكل جديد يسهل فهمه لدي الطلاب وأولياء الأمور بدلاً من النموذج الحالي.

وكشف الدكتور شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صباح اليوم الأربعاء بأن رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي تم إيقافها وسوف تعمل فى منتصف اليوم الأربعاء ولكن بشكل جديد وأكثر فائدة واكثر فهماً، وذلك تلبية لرغبة أولياء الأمور والطلاب حيث أن الكثيرين يرغبون فى معرفة درجات الطالب التى حققها وكذلك معرفة متوسط أداء ودرجات الدفعة بالكامل فى كل مادة.

وأشار الدكتور طارق شوقي بأن النتيجة بشكلها القديم قد أحدثت لبس وارتباك لدي أولياء الأمور والطلاب فى فهم النتيجة، وعدم فهم قراءة النتيجة بمعايير النجاح والرسوب بالشكل القديم، وأن الوزارة قامت بوقف النتيجة، وذلك لوضع نموذج وتصميم جديد ومختلف سيتم نشره اليوم الأربعاء.

وأضاف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بأنه سيتم نشر 517 ألف كارت نتيجة لطلاب الصف الثاني الثانوي، وسوف يستغرق ذلك وقت طول، وسوف يتم الانتهاء من النتيجة بشكلها الجديد منتصف اليوم الأربعاء، وأكد الوزير بأنه سيتم نشر شرح تفصيلي لكيفية قراءة نتيجة الصف الثاني الثانوي فى شكلها الجديد وتحديد مستوي الطالب فى كل مادة، وكذلك متوسط أداء الدفعة بالكامل على مستوي الجمهورية.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2020

ويمكن للطالب أو ولي الأمر معرفة النتيجة الجديدة للصف الثاني الثانوي من خلال الدخول على منصة النتيجة الإلكترونية للصف الثاني الثانوي وذلك من خلال الضغط هنا ثم اختيار الجنسية “مصري أو غير مصري”، ثم كتابة رقم الكود الخاص بالطالب، ثم كتابة الرقم القومي صحيح مكون من 14 رقم، ثم الضغط على تسجيل الدخول فيتم ظهور نتيجة الطالب بالشكل الجديد فى امتحانات الصف الثاني الثانوي.