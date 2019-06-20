«بشكل رسمي» ..  مدارس التمريض العسكري 2019/ 2020 تعلن الأوراق المطلوبة لتقديم البنين والبنات وموعد قبول دفعة جديدة

أعلنت مدارس التمريض العسكري 2019/ 2020 الأوراق المطلوبة لتقديم البنين والبنات وموعد قبول دفعة جديدة بشكل رسمي، وحاليًا يحاول كلًا من الآباء والأمهات اكتشاف كل ما يخص مدارس التمريض العسكري 2019 من موعد وأماكن وشروط سحب ملفات التقدم للبنين والبنات، حتى يتمكن الطلاب من اختيار ما يناسب طموحهم، لذا نسرد لكم في السطور القادمة بعض التفاصيل التي تخص مدارس التمريض العسكري.

يشبه نظام التعليم داخل المدارس الثانوية العسكرية النظام العام، حيث تشرف عليه وزارة التربية والتعليم ، ولكنه يختلف في بعض النقاط والتي من بينها زيادة بعض المواد مثل التربية العسكرية بجانب منظومة الدراسة المنضبطة، وتخضع كذلك مناهج التمريض لإشراف وزارة الصحة.

شروط التمريض العسكري 2019/2020 للبنين والبنات

هناك العديد من الشروط الواجب توافرها بالطالب الذي يريد الإلتحاق بمدارس التمريض العسكري 2019/2020 للبنين والبنات والتي تتضمن الآتي:

– عمر الطالب الذي من الضروري أن لا يقل عن 17 عام، ولا يزيد عن 21 عام، كما يجب أن يكونا الأب والأم من الجنسية المصرية

-اجتياز الإختبارات اللازمة للقبول سواء كانت (طبية – نفسية – لياقة بدنية – كشف هيئة – تحاليل طبية – لغة انجليزية).

– لا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة، قسم علمي علوم، أو الأزهرية علمي عن نسبة 60%.

– لا تقل درجته في امتحان اللغة الانجليزية بالثانوية العامة عن 70%.

– حصول الطالب أو الطالبة على حسن السير والسلوك مع ضرورة عدم الزواج للجنسين إلا بعد أن التخرج بنجاح.

– الحصول على رخصة مزاولة المهنة، ويحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيًا من المقبولين.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض العسكري 2019/2020 للبنين والبنات

شهادة ميلاد الطالب “كمبيوتر”.

صور شخصية للطالب

قيد عائلي

نموذج 1 جند فئة تطوع

نموذج 9 جند مختوم من مندوب التعبئة والتجنيد

صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم مع ولي الأمر

وفي حالة إتمام سن 16 عام للمتقدم، ضرورة تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

موعد تقديم الأوراق للإلتحاق بمدارس التمريض العسكري 2019/2020 للبنين والبنات

يبحث الطلاب، بجانب الآباء والأمهات عن موعد تقديم الأوراق للإلتحاق بمدارس التمريض العسكري 2019/2020 للبنين والبنات خلال التوقيت الحالي، إلا أن وزارة الدفاع حددت الموعد على أن يكون بداية من شهر يوليو المقبل لتستمر حتى الرابع والعشرون من شهر أغسطس.