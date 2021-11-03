بعثات التطبيقي 2022/2021.. تعرف على رابط التقديم والتخصصات المطلوبة

بواسطة محمود عطا الله
بعثات التطبيقي 2022 بعثات التطبيقي 2022

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالكويت عن خطة البعثات 2022/2021 للطلبة المتفوقين من حملة الدبلوم من خريجي الهيئة 2021/2020، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في خطة بعثات التطبيقي 2022، كما نستعرض معكم التخصصات المطلوبة لخطة بعثات هذا العام، يبدأ تسجيل بعثات التطبيقي من اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021 حتى 28 من شهر نوفمبر الجاري.

رابط بعثات التطبيقي 2022/2021 والتخصصات المطلوبة

  • أكد بيان التعليم التطبيقي الصادر عن مدير إدارة البعثات والعلاقات الخارجية جاسم القعود، أن التخصصات المطلوبة لخطة بعثات التطبيقي 2022 لخريجي كليات الدراسات التكنولوجية، والدراسات التجارية (قانون، حاسب آلي).
  • خريجي العلوم الصحية والتمريض والمعهد العالي للاتصالات والملاحة والمعهد العالي للطاقة، والمعهد الإنشائي (مراقب مباني، مساح أراضي، رسام هندسي.
  • رابط التسجيل في بعثات التطبيقي من هنا.
  • مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات من خريجي التطبيقي في الكويت دفعة 2021.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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