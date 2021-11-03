بعثات التطبيقي 2022/2021.. تعرف على رابط التقديم والتخصصات المطلوبة

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالكويت عن خطة البعثات 2022/2021 للطلبة المتفوقين من حملة الدبلوم من خريجي الهيئة 2021/2020، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في خطة بعثات التطبيقي 2022، كما نستعرض معكم التخصصات المطلوبة لخطة بعثات هذا العام، يبدأ تسجيل بعثات التطبيقي من اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021 حتى 28 من شهر نوفمبر الجاري.

رابط بعثات التطبيقي 2022/2021 والتخصصات المطلوبة