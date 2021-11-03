بعثات التطبيقي 2022/2021.. تعرف على رابط التقديم والتخصصات المطلوبة

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالكويت عن خطة البعثات 2022/2021 للطلبة المتفوقين من حملة الدبلوم من خريجي الهيئة 2021/2020، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في خطة بعثات التطبيقي 2022، كما نستعرض معكم التخصصات المطلوبة لخطة بعثات هذا العام، يبدأ تسجيل بعثات التطبيقي من اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021 حتى 28 من شهر نوفمبر الجاري.
رابط بعثات التطبيقي 2022/2021 والتخصصات المطلوبة
- أكد بيان التعليم التطبيقي الصادر عن مدير إدارة البعثات والعلاقات الخارجية جاسم القعود، أن التخصصات المطلوبة لخطة بعثات التطبيقي 2022 لخريجي كليات الدراسات التكنولوجية، والدراسات التجارية (قانون، حاسب آلي).
- خريجي العلوم الصحية والتمريض والمعهد العالي للاتصالات والملاحة والمعهد العالي للطاقة، والمعهد الإنشائي (مراقب مباني، مساح أراضي، رسام هندسي.
- رابط التسجيل في بعثات التطبيقي من هنا.
- مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات من خريجي التطبيقي في الكويت دفعة 2021.