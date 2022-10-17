بعثات التطبيقي 2023/2022.. تعرف على الشروط ورابط التسجيل

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الكويت عن فتح باب التقديم في البعثات الخارجية للمتفوقين من حملة الدبلوم بداية من الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أهم شروط ورابط تسجيل بعثات التطبيقي 2023/2022، خطة بعثات التطبيقي للمتفوقين من حملة دبلوم معاهد وكليات الهيئة تهدف إلى تقديم قيادات مهنية مميزة تُفيد المجتمع الصناعي والمهني الكويتي.

بعثات التطبيقي 2023/2022 أهم الشروط

يحق التسجيل في بعثات التطبيقي 2023/2022 للمتفوقين من حملة الدبلوم من خريجي معاهد وكليات الهيئة من العام الدراسي 2022/2021.

من شروط تسجيل بعثات التطبيقي 2022 أن التسجيل هذا العام سيكون لخريجي كلية الدراسات التكنولوجية، كلية الدراسات التجارية (قانون، حاسب آلي)، كلية التمريض، كلية العلوم الصحية، المعهد العالي للاتصالات والمساحة، المعهد العالي للطاقة، المعهد الإنشائي (رسام هندسي، مراقب مباني، مساح أراضي).

رابط تسجيل بعثات التطبيقي 2022

يستمر باب التسجيل في البعثات الطلابية 2023/2022 لحملة الدبلوم من خريجي معاهد وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 2022/2021 من يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 حتى يوم السبت 5 نوفمبر 2022، رابط تسجيل بعثات التطبيقي 2022 هو:

paaet.edu.kw

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.