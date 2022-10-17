بعثات التطبيقي 2023/2022.. تعرف على الشروط ورابط التسجيل

بواسطة محمود عطا الله
رابط تسجيل بعثات التطبيقي 2022 والشروط رابط تسجيل بعثات التطبيقي 2022 والشروط

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الكويت عن فتح باب التقديم في البعثات الخارجية للمتفوقين من حملة الدبلوم بداية من الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أهم شروط ورابط تسجيل بعثات التطبيقي 2023/2022، خطة بعثات التطبيقي للمتفوقين من حملة دبلوم معاهد وكليات الهيئة تهدف إلى تقديم قيادات مهنية مميزة تُفيد المجتمع الصناعي والمهني الكويتي.

بعثات التطبيقي 2023/2022 أهم الشروط

  • يحق التسجيل في بعثات التطبيقي 2023/2022 للمتفوقين من حملة الدبلوم من خريجي معاهد وكليات الهيئة من العام الدراسي 2022/2021.
  • من شروط تسجيل بعثات التطبيقي 2022 أن التسجيل هذا العام سيكون لخريجي كلية الدراسات التكنولوجية، كلية الدراسات التجارية (قانون، حاسب آلي)، كلية التمريض، كلية العلوم الصحية، المعهد العالي للاتصالات والمساحة، المعهد العالي للطاقة، المعهد الإنشائي (رسام هندسي، مراقب مباني، مساح أراضي).

رابط تسجيل بعثات التطبيقي 2022

يستمر باب التسجيل في البعثات الطلابية 2023/2022 لحملة الدبلوم من خريجي معاهد وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 2022/2021 من يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 حتى يوم السبت 5 نوفمبر 2022، رابط تسجيل بعثات التطبيقي 2022 هو:
paaet.edu.kw
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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