“بعد اعتمادها رسميا”.. الآن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

اعتمد ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2019 ومنذ قليل الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2018 – 2019 وقد بلغت نسبة النجاح فى الشهادة الابتدائية الأزهرية على مستوي الجمهورية 72.22% بينما بلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية الأزهرية 65.22% .

وقد تقدم لامتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 149 ألف و303 طالب وطالبة على مستوي الجمهورية، بينما تقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية على مستوي الجمهورية 122 ألف و426 طالب وطالبة.

وقد قام وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس بتهنئة جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور وأكد بان النتيجة تم نشرها فور اعتمادها على شبكة الإنترنت من خلال بوابة الأزهر أو من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19493 ويمكن معرفة النتيجة برقم الجوس من رابط بوابة الأزهر من هنا