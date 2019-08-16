بعد تنسيق الدبلومات الفنية تعرف على الكليات التكنولوجية الجديدة 2019

بعد إعلان وزارة التعليم العالي عن فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 زاد البحث عن الكليات التكنولوجية الجديدة ،حيث أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطلاب المدارس الفنية تسجيل الرغباب الخاصة بـ تنسيق الدبلومات الفنية لكل من الدبلوم الزراعي والفني والصناعي والفندقي والتجاري نظام الثلاث سنوات، والخمس سنوات، تسجيل الرغبات للقبول الجامعي للعام الجديد من خلال بوابة الحكومة المصرية ، وأوضحت التنسيق لكل من الدبلومات الفنية المتوسطة والدبلومات الفنية الثانوية والفندقية والمدارس المتقدمة ودبلوم السالزيان .

تنسيق الدبلومات الفنية 2019-2020

المدارس الثانوية 60% فأكثر

المدارس الصحية 75% فأكثر

المعاهد المتوسطة الفنية 60% فأكثر

نظام الخمس سنوات، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو، ودبلوم التمريض 75% فأكثر .

الكليات التكنولوجية الجديدة

تم إنشاء ثمانية من الكليات التكنولوجية الجديدة في كافة أنحاء الجمهورية لقبول الطلاب الناجحين من الدبلومات الفنية وكذلك الثانوية العامة و الكليات الجديدة هي :

جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة بالقاهرة

جامعة الدلتا التكنولوجية في قويسنا

جامعة بني سويف التكنولوجية في بني سويف

وتتضمن الجامعات التكنولوجية الكليات التالية :

كليات الشاحنات والسيارات

كليات الترميم

كليات إنتاج الأوراق والطباعة

كليات الفندقة والخدمات السياحية

كليات الطاقة والكهرباء

كليات المصايد واستزراع الأسماك.

كليات الصناعات الإلكترونية والمعدنية

كليات التشييد والبناء

كليات العلوم الصحية التطبيقية.

مواعيد اختبار القدرات لطلاب الدبلومات الفنية