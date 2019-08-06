“بعد قليل” إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 عبر “بوابة الحكومة المصرية”

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019، بعد أن أغلقت مكاتب التنسيق أبواب استقبال تسجيل رغبات طلاب الناجحين في شهادة الثانوية العامة الأول، يترقب الطلبة في كافة محافظات البلاد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019، التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال ساعات عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019:

شرع طلاب الثانوية العامة في جميع المحافظات المصرية منذ عدة أيام بالتسجيل لـ تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية المخصص للتنسيق للقبول بالكليات والجامعات، وجاء ذلك بعد أن أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 للقبول في الكليات والجامعات.

وقد شهدت المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2019 إقبال كبير جداً من قبل طلاب وطالبات الثانوية العامة الذين يريدون تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد، فتشمل المرحلة الثانية شريحة كبير من الطلبة لذلك ازداد عدد الطلاب الذين تهافتوا إلى معامل الحاسب الآلي لتسجيل رغباتهم.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية:

شهدت نتيجة الثانوية العامة 2019 لهذا العام ارتفاع نسبة النجاح بشكل كبير بالإضافة إلى معدلات ودرجات الطلبة، وعلى أثر ذلك رفعت العديد من الكليات والجامعات في مصر معدل القبول مما تسبب في إرباك وقلق الطلاب والطالبات، الذي يحلمون بالانضمام للكليات التي يرغبون بها.

الجدير بالذكر أن المصادر المسؤولة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكدت أن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 سيتم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2019، ومن المتوقع أن يقعد معالي الوزير الدكتور خالد عبد الغفار مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة ظهر اليوم، ومن ثم ستكون النتيجة متاحة أمام الطلاب والطالبات عبر موقع بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg/application.

وكان الحد الأدنى للقبول بالشعبة العملية في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالكليات والجامعات بـ 320 درجة فأكثر وبنسبة 78.5% وقد بلغ العديد الإجمالي 175 ألف و673 طالب وطالبة، وبحد أدنى للقبول بالشعبة الأدبية 279 درحة فأكثر بنسبة 68.5% بإجمالي 54 ألف و305 طالب وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الطلبة المتقدمين بالفرعين 229 ألف و978 طالب.